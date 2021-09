informalidad, desempleo y asalariados

El consultor laboral, René Quevedo, indica que entre 2009 y 2019 mientras Panamá llevó a cabo la Ampliación del Canal, el tamaño de su economía aumentó en un 76%, se crearon 489,357 nuevos empleos no agrícolas y los salarios se duplicaron.

El consultor laboral, René Quevedo, indica que entre 2009 y 2019 mientras Panamá llevó a cabo la Ampliación del Canal, el tamaño de su economía aumentó en un 76%, se crearon 489,357 nuevos empleos no agrícolas y los salarios se duplicaron. El gobierno invirtió más de $15.5 millones en educación, implementó la Beca Universal y el país hoy tiene el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. Pero estos 10 años dejan pruebas claras de que el crecimiento económico no trae “automáticamente” desarrollo social y agravó brechas en el que es ya el sexto país más desigual del mundo.

“Dos de cada tres empleos generados entre 2004 y 2019 requirieron 12 o menos años de escolaridad, particularmente en la construcción, agricultura y comercio. En un informe de julio 2012, el Banco Mundial advirtió que la finalización de los trabajos de ampliación del Canal traería una fuerte contracción de la demanda laboral, lo cual fue agravado por la covid-19. Tres de cada cuatro trabajadores, que perdieron sus fuentes de ingreso en el 2020, tenían 11 o menos años de escolaridad. Existe un alto desempleo entre trabajadores con bajos niveles de instrucción formal”, acota Quevedo.

El consultor laboral señala que el 92% de todos los empleos generados en la última década (2010-2020) fueron informales (en el 2019 fue 100%). Hoy los informales aportan 53% de la población ocupada no agrícola, y 44% de todos los empleos del país, superando a los trabajadores asalariados privados (33%) y funcionarios públicos (23%), por lo que representan el mayor grupo poblacional en la estructura laboral del país. En contraste, en 2020, el sector privado perdió a más de 327 mil asalariados, 37% de sus empleos formales, acelerando una tendencia que comenzó en 2013, cuando el empleo formal privado representaba 53% de todos los empleos, para caer a 33% en 2020. Una reducción de 20 puntos en siete años. Hoy tenemos menos asalariados privados que en 2004 y casi el 70% de la fuerza laboral del país está compuesta por informales y funcionarios.

En materia de conquistas laborales, Quevedo confiesa que es innegable que se ha hecho una extraordinaria labor dignificando el trabajo y asegurando condiciones dignas para el trabajador. “El gran reto hoy en día es que el empleo formal privado está desapareciendo. Hoy tenemos menos asalariados del sector privado que en 2004. Actualmente, 70% de la fuerza laboral del país está compuesta por informales y funcionarios. Esto no es sostenible”, asegura.