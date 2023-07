La colección privada de Gloria Guardia en la Biblioteca Nacional

“Mantener la casa en orden, las ventanas abiertas y las antorchas encendidas”. Este fue el compromiso que profesara la novelista y ensayista panameña Gloria Guardia en su discurso de ingreso a la Academia Panameña de la Lengua, en el año 1985.

La escritora consideraba estos tres puntos básicos para el correcto desempeño de una institución como esta, ligada al fomento de la cultura y la educación, piedra angular del desarrollo humano.

Como muchos colegas consagrados e incipientes atestiguaron, ella era consecuente. Siempre hizo sus mejores esfuerzos por apoyar la educación por y para los panameños. Ahora, como contribución póstuma y revitalizando la metáfora de la antorcha que tanto le gustara, su colección personal de libros ha entrado a formar parte de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero (BINAL).

“Así lo habría querido ella”, señaló su esposo, el economista Ricardo Alfaro, durante la ceremonia de entrega formal de la colección, este martes 11 de julio, como parte de los actos conmemorativos del 81 aniversario de la institución.

Raúl Vaccaro, Gabriela García, Ricardo Alfaro, María Magela Brenes y Fernando Gómez Arbelaez Cedida

La colección que ahora se integra a BINAL incluye unos cuatro mil libros, mayormente novelas, poesía, teatro, ensayos y textos sobre filosofía, religión, psicología e historia, en varios idiomas.

“Es una colección que Gloria comenzó a formar desde sus años escolares y que fue creciendo a lo largo de su vida, acompañándola a los diferentes sitios donde vivió”, explicó Alfaro, añadiendo: “Sus libros eran inseparables de su ser. Siempre fueron el corazón de las distintas casas que habitamos”.

“Ella era una lectora voraz. Consideraba la lectura una disciplina indispensable para su profesión de escritora. Nunca dejó de leer hasta sus últimos días”, recuerda Alfaro.

Una distinción

“Para la Biblioteca Nacional es una distinción recibir la colección personal de Gloria Guardia, quien fuera una autoridad de las letras panameñas”, comentó María Magela Brenes, directora de la Biblioteca Nacional, recordando que Guardia, además de miembro de número de la Academia de la Lengua Panameña fue correspondiente de la Real Academia Española y las de Colombia y Nicaragua.

“Es un orgullo tener la colección personal de Gloria Guardia en la biblioteca”, comentó a su vez, Briseida Bloise, encargada de la Editorial Biblioteca Nacional, quien colaboró estrechamente con la autora durante la preparación de la segunda edición de la trilogía 'Mar Amargo', en el año 2009. “No vivía en Panamá, pero siempre manifestó su amor por el país. Con esta colección contribuimos a mantener su legado”.

“Todavía estamos catalogando los libros, pero estos entrarán a formar parte del archivo general de la Biblioteca, donde estarán identificados como “Colección Gloria Guardia”, explicó la directora técnica de BINAL, Guadalupe García de Rivera, durante el acto de este martes.

García de Rivera añadió que quien solicite uno de estos libros para consulta se encontrará con una sorpresa: unos mil de ellos están autografiados por sus correspondientes autores.

“Para Ricardo y Gloria, queridos amigos con quienes compartimos arcángeles, tesoros y la veneración por el poeta Rubén Darío. Cordialmente, Pablo Gamboa Hinestrosa”. (El Tesoro de los Quimbayas, Bogotá, 2002).

“Para mis queridos Gloria y Ricardo, ese libro recién salido del horno, que me ha costado doce años de mi vida. Cariños, Nedda de Anhalt”. (El caso Dreyfus, ensayo de un crimen).

“Para Gloria y Ricardo, que poseen la sabiduría necesaria para gozar la vida, estas décimas, hijas del tiempo y la desventura. Salud y un abrazo.” (Panamá, 30 de abril de 1992).

“Gloria, este poema que resultó profético, para que lo agregue a mi colección. Con mi siempre fiel amistad, Pablo Antonio Cuadra”. (Siete Arboles contra el Atardecer, mayo, 1980).

“Para la querida Gloria, con gran cariño. Ernesto Cardenal”. (Canto a un país que nace, Madrid, 1999)

Gloria Guardia en las letras panameñas

Los libros de la colección privada de Gloria Guardia se unen a las obras de la escritora disponibles en la biblioteca, una obra considerada por los especialistas como vigorosa, sólida, lúcida, sostenida, y que incluye novelas, relatos, entrevistas y ensayos publicados a través de los 58 años de su carrera profesional.

Dos de sus obras se encuentran en formato pdf en el católogo online, por lo que pueden descargarse con un solo click desde el hogar. Ello, gracias a que Guardia fue uno de los escritores panameños contemporáneos que generosamente accedieron a ceder sus derechos pensando en el enriquecimiento del ambiente cultural del país.

Al acto de entrega formal de la colección acudieron colegas y académicos que la quisieron y admiraron. Uno de ellos, Félix Armando Quirós, señaló que Gloria Guardia no solo fue “una figura principal de nuestra literatura sino una mujer culta, generosa y afable, excelente conversadora, con un amplio conocimiento de la literatura universal”.

“Sus novelas evidencian una rigurosa investigación y una feraz imaginación que culminan en artefactos literarios impecables”, continuó el cuentista.

El también académico Erasto Espino Barahona destaca de su obra la trilogía 'Mar Amargo', escrita en parte con el apoyo de una beca otorgada por la Fundación Rockefeller.

“Con esta trilogía, Gloria noveló la historia de Panamá en el siglo XX. Se trata de una narración exhaustivamente investigada que da cuenta de las luchas políticas, vivencias extraordinarias de los habitantes del istmo durante su primer siglo de vida”, dijo Espino Barahona.

El primero tomo de la serie es el Último Juego, publicado en 1976 y que le valió a su autora el Premio Centroamericano de Novela. Este da cuenta de un supuesto asalto guerrillero a la residencia de un alto funcionario del gobierno panameño que, además, es parte del equipo negociador de los tratados Torrijos Carter.

“Es un libro muy didáctico y aborda el tema del poder como elemento político, codiciado y corruptor de las relaciones entre los entes que lideran las sociedades”, dijo de él, Mariela Sagel.

La serie continúa con Lobos al Anochecer, que se enfoca en el asesinato del presidente José Antonio Remón Cantera y las conversaciones en torno al tratado Remón-Eisenhower.

Finalmente, el Jardín de las Cenizas cubre las vivencias y reflexiones de una dama perteneciente a un poderoso clan que reflexiona sobre la saga familiar en el transcurso de las luchas nacionalistas, desde Acción Comunal hasta la entrega del Canal a manos panameñas, en el año 2000.

Primeras obras

BINAL también incluye en su biblioteca digital la primera obra de Gloria Guardia, Tiniebla Blanca, publicada en Madrid en 1961, que le valió la Medalla de Oro de la Sociedad de Escritores Españoles e Iberoamericanos y en relación de la cual dijo, en su momento, a la prensa: “Nací el día que el editor aceptó mi novela”.

Era entonces una joven promesa que todavía cursaba estudios en el Vassar College y escribía sobre las experiencias de las jóvenes que incursionaban en el sistema educativo de Estados Unidos.

Posteriormente, en 1966 ganó el premio Miró con la novela Despertar sin Raíces y de Ensayo con el Estudio sobre la Formación del Movimiento Modernista en la Literatura Hispánica. Esta fue la primera y única vez que una mujer panameña ganaba dos premios nacionales al mismo tiempo.

Para Félix Quirós, una de sus mejores obras es Cartas Apócrifas (1997) que presenta como “la utilización eficaz de la alteridad para crear una serie de textos en los que resulta patente un conocimiento exhaustivo de las obras literarias y la vida de los personajes reales que la inspiran. Una obra maestra”.

Gloria Guardia es la única novelista panameña incluida en The Encyclopedia of the Novel (de Peter Melville Logan, Okakunle George y Efraín Kristal) que cubre cinco siglos de novela en diferentes áreas del mundo y que es objeto de estudio en universidades de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania.