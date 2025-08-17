Presupuesto 2026: Ministro Chapman será el primero en sustentar en la Asamblea Nacional

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, tiene programada su comparecencia el próximo miércoles ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, confirmó el jefe de bancada de la Coalición Vamos, Roberto Zúñiga.

Las vistas presupuestarias inician oficialmente el lunes 25 de agosto en la Comisión de Presupuesto; sin embargo, Chapman será el primero en sustentar el proyecto de presupuesto estatal ante los comisionados.

Según Zúñiga, se espera que el ministro “pueda desplegar y explicar a detalle el presupuesto” ante la Comisión, con el fin de garantizar un análisis claro desde el inicio del proceso.

El diputado destacó la importancia de que este año se logre un debate transparente y ordenado, evitando situaciones como las del año pasado, cuando algunos puntos relevantes, entre ellos el aumento para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no pudieron ser fiscalizados de manera adecuada.

“Lo que queremos es que cada institución del Estado sustente su presupuesto, de manera que la Asamblea cumpla con su rol de fiscalización y que los ciudadanos conozcan en detalle cómo se distribuyen los recursos públicos”, sostuvo Zúñiga a medios locales.

La comparecencia del ministro de Economía y Finanzas marcará el inicio de un ciclo de sesiones clave, en el que se revisarán los montos asignados a las distintas entidades estatales para el año fiscal 2026.