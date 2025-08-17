Presupuesto 2026: Ministro Chapman será el primero en sustentar en la Asamblea Nacional

El ministro de <b>Economía y Finanzas</b>, <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">Felipe Chapman</a></b>, tiene programada su comparecencia el próximo <b>miércoles</b> ante la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a> de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, confirmó el jefe de bancada de la <b><a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">Coalición Vamos</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/roberto-zuniga">Roberto Zúñiga</a></b>.Las <b><a href="/tag/-/meta/presupuesto-general-del-estado">vistas presupuestarias</a></b> inician oficialmente el <b>lunes 25 de agosto</b> en la <b>Comisión de Presupuesto</b>; sin embargo, Chapman será el primero en<b> sustentar el proyecto de <a href="/tag/-/meta/presupuesto-general-del-estado">presupuesto estatal</a> ante los comisionados</b>.Según Zúñiga, se espera que el ministro<i> 'pueda desplegar y explicar a detalle el presupuesto'</i> ante la Comisión, con el fin de garantizar un análisis claro desde el inicio del proceso. El diputado destacó la importancia de que este año se logre un debate transparente y ordenado, <b>evitando situaciones como las del año pasado</b>, cuando algunos puntos relevantes, entre ellos el aumento para los magistrados de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b>,<b> no pudieron ser fiscalizados de manera adecuada</b>.<i>'Lo que queremos es que cada institución del Estado sustente su presupuesto, de manera que la Asamblea cumpla con su rol de fiscalización y que los ciudadanos conozcan en detalle cómo se distribuyen los recursos públicos'</i>, sostuvo Zúñiga a medios locales.La comparecencia del ministro de Economía y Finanzas marcará el inicio de un ciclo de sesiones clave, en el que <b>se revisarán los montos asignados a las distintas entidades estatales para el año fiscal 2026</b>.