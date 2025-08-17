Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha, según las proyecciones

De acuerdo con las proyecciones de varios medios de comunicación los candidatos de derecha Rodrigo Paz Pereira y Jorge Quiroga se disputarían la presidencia de Bolivia en una segunda vuelta en el mes de octubre.

Estos resultados son preliminares y fueron obtenidos por las encuestas de boca de urna de las empresas Ciesmori y Captura Consulting a petición de medios de comunicación.

Con estos resultados Bolivia iría por primera vez en su historia electoral a una segunda vuelta.

Paz Pereira, de 57 años, representa al partido Demócrata Cristiano y nació en Santiago de Compostela, España. Además, vivió varios años en el exilio debido a la persecución política contra su familia.

Los analistas bolivianos destacaron la noche de este domingo 17 de agosto que la victoria en primera vuelta de Paz Pereira fue una sorpresa, ya que no lo marcaban ninguna encuesta.

Rodrigo Paz, senador por Tarija, quedó primero con más de 31% de los votos en los conteos rápidos de las citadas consultoras.

Mientras que en segundo lugar aparece el exmandatario Quiroga, de Alianza Libre, con más de 27%.

Además, el empresario Samuel Doria Medina, favorito en todas las encuestas, quedó en el tercer puesto con más del 19%, según los conteos preliminares.