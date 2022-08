Rankings universitarios y citación

quiero abordar el tema de los rankings universitario y sobre un criterio importante para establecerlos, me refiero al de citación de artículos científicos.

En un artículo anterior, hablé del carácter popular, crítico y científico que no puede faltar en una universidad. Ahora quiero abordar el tema de los rankings universitario y sobre un criterio importante para establecerlos, me refiero al de citación de artículos científicos. Existe una relación entre los rankings universitarios y la citación. Empleemos como ejemplo dos rankings:Qs World University Rankings (británico) y Academic Ranking of World Universities o Shanghái Rankings(Universidad Jiao Tong de Shanghái). Uso estos dos porque la SENACYT los utiliza.Por ejemplo, si quieres postular a una beca, las universidades deben estar entre el rango de las mejores doscientas universidades según esos rankigs.

Primero, iniciemos con el Qs World University Rankings, quienes tiene seis indicadores para establecer la clasificación. Entre ellos: 1. Reputación académica, 2. Reputación del empleador, 3. Proporción de profesores/estudiantes, 4. Citas por facultad, 5. Proporción de estudiantes internacionales y 6. Proporción de profesores.En esta ocasión, solo nos referiremos al cuarto punto, teniendo en cuanta a su vez la relación con la reputación académica. Un académico o académica tiene reputación por sus investigaciones mundiales que se evalúa a través de una extensa encuesta para analizar precisamente esa reputación, tiene un valor del 40%; mientras que, las citas por facultad tienen un valor del 20%.

¿Qué es citas por facultad? Es “la calidad de la investigación universitaria con una métrica de citación por facultad, tomando el número total de citas académicas en artículos producidos por una universidad en un período de cinco años”. Es decir, una cuarta parte de este ranking es por la citación de los académicos por facultad, porque, además, este se especializa por áreas del conocimiento, por eso la importancia de esa segmentación, pero que luego sale un porcentaje global. Se recopilan los “datos sobre publicaciones de investigación y citas de nuestros socios en Elsevier Scopus”. La revista modélica de este ranking sería The Lancet.

Segundo, el Shangai Ranking, también resalta el tema de las citas. En general “utiliza seis indicadores objetivos para clasificar a las universidades del mundo, incluido el número de exalumnos y personal que ganan Premios Nobel y Medallas Fields, el número de investigadores altamente citados seleccionados por Clarivate, el número de artículos publicados en revistas de Nature y Science, el número de artículos indexados en Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index”. Es decir, las bases de datos indexadas por Clarivate o para ser más específicos la Web of Science. Las revistas modélicas de este ranking serían Nature y Science.

En el plano nacional hay un esfuerzo interesante por contabilizar las citas de los investigadores a partir de sus perfiles de Google Schoolars(GS), de la Universidad Tecnológica y la SENACYT, en el libro Investigadores de Panamá con perfil público en Google Schoolars(2021). Allí, resaltan un dato importante con respecto a los criterios de evaluación en los rankigns antes mencionados, “GS comprende un mayor número de citaciones en comparación a Scopus y Web of Science”. Esta medición muestra el estado de la ciencia en las institucionales nacionales y también del país. Además, es importante tener indizadores propioscomo PANAINDEX de la Universidad de Panamá.

A esta bibliometría bien podríamos llamar el complejo industrial de la citación. El cual también muestra la poca tolerancia a la endogamia académica y la necesidad de redes globales de publicación. En otra ocasión podremos debatir sobre la hegemonía del artículo científico y la pertinencia de otros géneros literarios. Por ahora, solo quería poner sobre la mesa esta cuestión para que sea habitual en nuestro ecosistema académico.

El autor es doctor en filosofía