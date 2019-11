El encuentro con el Patriota

El 14 de noviembre de todos los años, por medio de la Ley 17 de 21 de abril de 2010, se conmemora el Día del Patriota en todo el territorio nacional. Para esta fecha siempre me digno a realizar un artículo para recordar y rememorar la memoria del Dr. Zúñiga.

Un inolvidable episodio que forjó mi personalidad, fue el 3 de Noviembre de 2003, cuando el Dr. Carlos Iván Zúñiga fue designado como abanderado del Centenario de la República por la señora presidenta, Mireya Moscoso. En esa ocasión, a mis 10 años de edad, acompañé a mi abuelo Rafael, hermano de Carlos Iván, a ser parte de este histórico momento. Llegamos al Casco Antiguo, el desfile iniciaba en la plaza de la Independencia y terminaba en la plaza 5 de Mayo y mi abuelo quería encontrarse con su hermano al final de la ruta.

Razón por la cual, cortamos camino por algunas calles del Casco Antiguo.

Mi abuelo, era de facciones muy similares a su hermano Carlos Iván, cuando de pronto, algunos ciudadanos salen a su encuentro desde sus balcones y vitorean a mi abuelo Rafael, pensando que era Carlos Iván: “¡Viva el Dr. Zúñiga!”, “¡El único defensor de los intereses del país!”, “¡Un verdadero panameño!”, “¡Necesitamos más personas como usted!”, entre otras aclamaciones de respeto.

Esta imagen se inmortalizó en mi memoria y determinó a mis 10 años entender quién era Carlos Iván Zúñiga y la responsabilidad que representa para mí, como la nueva generación, preservar los valores que como ciudadano lo llevaron a convertirse en un hombre entregado por su Patria. Recuerdo, de la misma manera, la diversas visitas que junto con mi padre le hacíamos a Penonomé, era común caminar el pueblo, con peculiaridad saludaba a todas las personas que nos topábamos en el camino. Me emocionaba escuchar sus anécdotas, que con su capacidad didáctica y oratoria palpitante era capaz de trasladarnos a alguna época de nuestra historia.

Dentro de todo lo que envuelven estos recuerdos, siempre me queda el espacio para reflexionar sobre el entorno en el que nos encontramos, sobre nuestro propósito como jóvenes hacia con nuestra Patria. ¿Cuál es nuestro compromiso? Esto me hace pensar en las luchas que libraron panameños ejemplares como el Dr. Zúñiga por la soberanía canalera, la justicia social para los trabajadores y la democracia que hoy vivimos.

Hoy, su legado, nos habla claramente a los jóvenes. No podemos entregar nuestra Patria al flagelo de la corrupción, a la indignidad y mediocridad que se apodera de los órganos del Estado. No caigamos en la comodidad de la indiferencia y el prejuicio de una sociedad preocupada por las apariencias que nos habla de amor a la Patria, cuando los intereses personales predominan por encima del común. El compromiso sincero de la juventud se refleja en sus actos nobles y valientes contra la corrupción y la mala administración del Estado. Por lo cual, en este momento coyuntural que vive el país, en el que se debaten unas reformas a nuestra Constitución, ya obsoleta y no adecuada a los tiempos modernos, creo oportuno compartir las atinadas palabras del Dr. Zúñiga en referencia a las reformas a la Constitución en el 2004: “No se puede ser o no ser a la vez. O se es albacea de viejos agravios a la institucionalidad o abanderado de la patria nueva: ¡Constituyente soberana que es futuro, o reforma que es costilla del pasado!”.

Este compromiso nos lleva al propósito que como jóvenes debemos tener de cara al presente y futuro de nuestro país. Naciendo de la sencillez que nos identifica como hijos de una sola bandera y que su inmensidad nos representa a todos. Al campesino que produce en la tierra, a los mártires que viven en nuestra memoria, al trabajador que construye nuestros sueños y a los niños que forjan nuestra esperanza hacia un mejor mañana. Dejemos un legado, una constitución nueva, producto de un gran consenso nacional, donde todos los sectores participen.

Feliz Día del Patriota.

Abogado, especialista en Administración Pública y Gobierno.