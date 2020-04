¿Llegó el momento de salir de la cuarentena?

A juzgar por la información que nos presenta diariamente el Minsa, los casos nuevos por el COVID-19 están disminuyendo lentamente, y lo más importante, demoran más de diez días en duplicarse. Por otro lado, el Minsa también nos informa que la velocidad a la que se transmite el virus, el ya conocido “Rt”, se dirige a un punto en cual le epidemia se mantendrá estable y comenzará a disminuir. De hecho, en algunas provincias, ya está por debajo de 1, y es probable que, al momento de escribir esta nota, hayamos alcanzado a nivel nacional la necesaria cifra para comenzar a elaborar con mucha inteligencia y cautela, las estrategias de salida de la cuarentena.

En ese sentido, hay consenso en que cada día estamos más cerca de comenzar a salir de la cuarentena. Pero esa salida no va a ser para volver a lo mismo como si nada. No, la salida, cuando se decida, deberá ser en forma gradual y progresiva, tomando en cuenta las diferentes áreas de actividad económica, así como la educación, y por qué no, el ocio, y la posibilidad de ir a un parque. También dependerá del Rt de cada provincia, y de la capacidad de resolución de su red de establecimientos de salud, especialmente de las unidades de aislamiento y cuidados intensivos. En todo caso, la gran incógnita sigue siendo si alguna de las estrategias de salida consideradas o implementadas evitará una segunda ola de infecciones.

Para ayudarnos a evitar esa segunda ola de infecciones, ProPublica entrevistó a expertos y funcionarios de primera línea de los países de Europa y Asia más afectados. Adicionalmente de las medidas de higiene y protección conocidas, sus puntos de vista formaron un consenso sorprendentemente unido de lo que se necesita, veamos:

Como es de esperarse, la masificación de las pruebas de laboratorio para detectar el virus en asintomáticos y sintomáticos, es condición necesaria y obligatoria para evitar una segunda ola de infecciones. Y no solo las pruebas para detectar el virus, sino también aquellas para determinar si la persona ha estado expuesta a la enfermedad y ha desarrollado anticuerpos contra ella. Esta información será vital para conocer el estado de la llamada inmunidad de rebaño y apoyar las decisiones para establecer quiénes pueden volver al trabajo, mientras esperamos por la llegada de una vacuna.

Sin excepción, todos los expertos destacaron el imperativo de poder saber exactamente dónde se está propagando el virus, y la única forma de rastrear la propagación del virus, una vez tomadas las pruebas, es mantener un ejército masivo de personas que pueda rastrear los contactos de cualquier persona que dé positivo. Para Panamá eso representaría 2000 rastreadores de contactos. Aquí será fundamental la participación de la comunidad organizada. Tenemos amplia experiencia. Aprovechémosla.

También será necesario mantener el aislamiento de las personas con sospechas de infecciones de sus familias. Sobre todo, en los casos de familias multigeneracionales en viviendas pequeñas sin posibilidades de aislamiento interno. Y siempre con cordialidad y afecto, pues la experiencia internacional demuestra que las personas que se vieron obligadas a aislarse pensaron que estaban siendo encarceladas y huyeron.

No menos importante será fortalecer los preparativos para proteger a los médicos, enfermeras, y personal de salud. Si no lo hacemos, los hospitales se convierten en un vector de infección y perderemos a las personas de primera línea que necesitamos para tratar a los enfermos. Además, de acuerdo con los entrevistados, si nuestros profesionales de salud no están seguros de que tendrán el equipo de protección personal apropiado, podrían renunciar, antes que volver al peligro frente a una eventual segunda ola de enfermedad.

Finalmente, los expertos entrevistados subrayaron la importancia de comunicar de manera clara y consistente las acciones que realiza el Gobierno. Se necesitarán niveles de compromiso por parte de la ciudadanía, pero tendremos que lograrlo mediante la persuasión en lugar de la coerción.

Médico, miembro de la Comisión Asesora del Minsa para enfrentar la Epidemia del Coronavirus.