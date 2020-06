Cumple con tu parte, ciudadano

Los panameños, profesionales y legos en la materia, tenemos más de tres meses de estar manifestándonos públicamente sobre la importancia de las pruebas de laboratorio y la localización de los casos positivos y sus contactos. Rápidamente incorporamos a nuestro vocabulario cotidiano términos como la masificación de las pruebas de laboratorio, el ya famoso Rt, o velocidad de transmisión del virus, y más recientemente, comenzamos a referirnos a la necesidad de fortalecer la trazabilidad o el rastreo de casos y contactos a fin de controlar la epidemia.

Y, ¡qué bueno que así haya sido!, porque nos ayuda a ejercer, de manera mejor informada, el control social de la gestión de la epidemia, como lo demuestra la abundancia de artículos en los medios, referidos a lo que hacen o dejan de hacer las autoridades de Salud. La mayoría ofrece propuestas constructivas; otros, por fortuna pocos, aprovechan para sacar de contexto los escritos de los expertos, limitándose a criticar el quehacer del Gobierno, omitiendo el necesario aporte para mejorar el abordaje del problema.

Pero, en medio de esta situación, parecemos olvidar que los casos positivos los produce la población, y que solo nuestra acción comprometida podrá contener esta epidemia y nos permitirá seguir disfrutando del levantamiento progresivo de la cuarentena. Si los ciudadanos siguen produciendo casos, nunca serán suficientes las pruebas de laboratorio ni habrá personas suficientes para localizar a los positivos y rastrear a los contactos, mucho menos habrá camas y recursos humanos necesarios para atender la demanda de enfermos graves que generará un aporte exagerado de casos. De hecho, no existe sistema de salud en el planeta capaz de enfrentar con éxito un virus tan contagioso como este, si no cuenta con una población responsable que cumple con su parte.

De esto también se ha hablado hasta la saciedad, pero no ha sido suficiente para que cale en la mente de los ciudadanos y sea capaz de generar el cambio de conducta necesario. La inmensa mayoría de la ciudadanía cumplió cabalmente con el confinamiento total, pero ahora, como se pudo apreciar el 1 de junio, la gran mayoría de los panameños parece estar padeciendo de un exceso de confianza que no augura nada bueno.

No olvidemos que el virus está ahí afuera esperando por los susceptibles, y parece que solo se necesitan pequeñas dosis para que la infección se arraigue. Algunos expertos estiman que solo se necesitarán unas 1000 partículas virales infecciosas de SARS-CoV2, las cuales pueden recibirse cuando se conversa con alguien positivo por más de cinco minutos; ya no digamos si esa persona sintomática nos estornuda o tose en la cara; o si tocamos una superficie con el virus y nos restregamos los ojos. Por fortuna, existen medidas para reducir de forma importante la posibilidad de contagiarnos y enfermar de la COVID-19. Esas medidas las conocemos, pero en ocasiones no las cumplimos: el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico a más de un metro, el uso de mascarillas y gafas.

Sobre el distanciamiento físico, un estudio reciente, publicado en la prestigiosa revista The Lancet, señala que mantener una distancia mayor de un metro reduce el riego de contagio en el 82 %, y, lo mejor, cada separación adicional de un (1) metro genera más del doble de la protección relativa. Sobre el uso de mascarillas, los investigadores informaron que las máscaras y los respiradores N95 redujeron el riesgo de infección en un 85 %, con mayor efectividad en entornos de atención médica que en la comunidad. Atribuyen esta diferencia al uso predominante de respiradores N95 en entornos de atención médica. Los autores también subrayan que las máscaras multicapa son más protectoras que las máscaras de una capa. Este hallazgo es vital para informar la proliferación de diseños de máscaras de tela hechas en casa, muchas de las cuales son de una sola capa. Una máscara de tela bien diseñada debe tener tela resistente al agua, múltiples capas y un buen ajuste facial. Finalmente, el otro hallazgo importante para los trabajadores de la salud fue que la protección ocular resultó en una reducción del 78 % en la infección. La infección a través de la ruta ocular puede ocurrir por transmisión de aerosol o autoinoculación.

Entonces, ya lo sabes, ciudadano, cumple con tu parte para mantenernos a todos sanos y libres del confinamiento. Lávate las manos con frecuencia, ponte tu máscara cuando sales, guarda la distancia, y no te olvides de participar activamente en el control social de las actividades que le corresponden al Gobierno y a las empresas.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).