¿Tenemos lo que merecemos?

Creo en la justicia, ella va más allá de los tribunales, y de la plena comprensión del ser humano. Pero noches de desvelo me han mostrado pequeños rasgos, algunos atributos. Dar a cada uno lo que merece parece sencillo, pero en el diario vivir es difícil de asimilar.

El tiempo nos ha puesto aquí, pero lo que tenemos nos lo merecemos.

Me parece adecuado el ejemplo de unos padres que conciben un hijo discapacitado. Se pensará inicialmente que no se es merecedor de ello, pero el enfoque debe ser distinto, pregúntese si ese hijo es merecedor de unos padres como ellos, resulta que ese hijo no podría tener mejores padres, nada podría ser más justo.

No nos hemos dado cuenta de que merecemos lo que tenemos, y si no se logra asimilar, no es más que la falta de comprensión de lo que es justo.

Nuestros gobernantes, sin duda, los merecemos y ellos nos merecen a nosotros. Si son excelentes líderes, es porque hemos hecho buenas elecciones, si, por el contrario, tenemos corruptos e ineptos, es porque hemos tomado malas decisiones, o peor aún, porque estamos bien representados.

El bienestar de todos no recae sobre el líder, recae sobre el líder y los liderados. Si aquel no nos representa, tenemos el derecho y el deber de retirarlo, o escoger mejores, y si en insana tolerancia lo aceptamos, perdemos el derecho a reclamar. Entiéndase en justo y racional sentido, no me refiero a violencia, pero tampoco la descarto.

Ninguna potencia mundial se ha hecho sin sacrificio, sin luchar, bien podría decirse que el Canal es nuestro porque una generación se lo ganó luchando, 1964.

Quien no lucha por sus derechos, no los merece, merece lo que en mansedumbre toleró. Si hoy la realidad nos golpea fuerte en la cara, no es más que el resultado de la suma de todo lo que mal hemos hecho. Es mi humilde apreciación de lo justo.

