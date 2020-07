Recuperación económica y control de la epidemia

Los panameños estamos preocupados por la recuperación económica, y nos preguntamos diariamente ¿cuándo saldremos de este encierro?, ¿cuándo abrirán todos los negocios? Muchos temen que cuando se levante la cuarentena, la economía va a estar acabada, el desempleo y el hambre causarán más muertes que la propia epidemia de COVID-19. Y no ayuda mucho que, luego de cuatro meses de confinamiento, los casos y las defunciones sigan aumentando, lo cual agrega inquietud y desconfianza entre la mayoría de la población, que no ve los resultados que esperaría.

Pero también estamos preocupados por el descontrol de la epidemia y le achacan el aumento exponencial de enfermos y fallecidos, a la forma en que se ha ido levantando la cuarentena. Afirman, por ejemplo, que la salida de la cuarentena no fue gradual; que nos apresuramos en abrir el Bloque 1, que no debimos abrir el Bloque 2; y que no se nos vaya a ocurrir abrir el Bloque 3 y avanzar. Subrayan en las redes sociales que aquí lo que hay que hacer, para contener los casos y las defunciones, es realizar cercos sanitarios en los corregimientos más afectados o, volver al confinamiento total hasta que se controle la enfermedad en la población.

Lo cierto es que todos los panameños compartimos la preocupación por el necesario balance entre el rescate de la economía y la conservación de la salud, y también estamos conscientes de que tenemos que avanzar en las dos direcciones, proponiendo soluciones efectivas y equilibradas para abordar los desafíos que plantean ambos escenarios.

En ese contexto, para comprender qué enfoques han tenido éxito y cómo podrían ayudar a otros países y regiones, el Banco Mundial organizó recientemente una reunión con los responsables políticos de Colombia, Ghana, Sudáfrica, Vietnam y la región italiana de Véneto. Los participantes aportaron información sobre su experiencia en el diseño, la comunicación y la implementación de estrategias para mitigar la crisis de salud pública y prepararse para la reactivación económica. Veamos los principales elementos críticos que surgieron de la conversación.

Los representantes de todos los países coincidieron en señalar tres elementos críticos para controlar la epidemia y poder avanzar. Lo primero es que las respuestas exitosas han implicado acciones tempranas y pruebas exhaustivas de laboratorio para identificar personas positivas, seguimiento de contactos y aislamiento físico de pacientes. No hay elección entre salvar vidas y salvar la economía, ambas son necesarias. La efectiva vigilancia epidemiológica, con amplia participación de la comunidad, puede acelerar la reapertura económica. Por otro lado, el liderazgo debe generar confianza y comunicarse honestamente para promover la participación de la sociedad y la reapertura de los negocios salvaguardando la salud de los trabajadores y clientes. No menos importante es que la crisis presenta una oportunidad para mejorar la calidad y el alcance de los servicios críticos, no solo en la atención médica en todos los niveles de la red de servicios, sino también en la protección social.

La lectura de las declaraciones de estos líderes me permite concluir que nosotros estamos haciendo lo que se tiene que hacer, y no podemos retroceder. Muchos señalarán (con razón) que algunas decisiones se han tomado a destiempo, pero ha sido así porque, a medida que se ha ido aprendiendo, se han ido implementando las mejores opciones estratégicas. Eso nos coloca en un momento por el cual están transitando la inmensa mayoría de los países del orbe, y todos, sin excepción, coinciden en que hay que recuperar la economía, a la vez que se mantienen y fortalecen las medidas de salud pública.

En ese contexto de la recuperación económica, el secretario general de la ONU hizo ayer un llamado a reconstruir una economía más igualitaria que impulse el crecimiento y el bienestar de toda la población, señalando algunas medidas que los países tendrán que considerar para sortear esta crisis y reconstruir sus economías de mejor manera. Estas recomendaciones tienen gran importancia para Panamá, pues nuestro país es uno de los más desiguales del planeta y no hemos sido capaces de mejorar la salud y condiciones de vida en las comunidades más pobres y vulnerables del país, como se aprecia en los indicadores que demuestran con mayor claridad el impacto de la pobreza multidimensional en la salud de las personas.

El secretario fue enfático al afirmar que “la reconstrucción de la economía tiene que ser con igualdad, garantizando la inclusión social que contrarreste la estigmatización de los grupos marginados”. Subrayó que, “una sociedad más igualitaria no permite que la concentración del poder económico distorsione las políticas públicas, las medidas hacia este objetivo deben incluir el combate a la corrupción y la delincuencia organizada y la presencia efectiva del Estado”.

Agregó que, “los planes de recuperación deberían orientarse hacia la transformación del modelo de desarrollo de la región apegándose a los principios de democracia, derechos humanos y paz marcados en la agenda 2030 de desarrollo sostenible. Esos planes también deberían fortalecer el Estado de derecho, la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernanza democrática en un pacto social que garantice la participación igualitaria de las mujeres y de todos los grupos de población”.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).