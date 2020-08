Nutricionistas celebran organización gremial en medio de pandemia

En el contexto de una pandemia infecciosa que causa una enfermedad respiratoria denominada COVID-19, los nutricionistas de Panamá celebran los 51 años de creación de la Asociación Panameña de Nutricionistas Dietistas (APND), fundada el 5 de agosto de 1969. Ese mismo año se regula el ejercicio de la profesión en el territorio nacional para proteger la disciplina y para proteger a los panameños que requieren la atención nutricional, garantizando que el tratamiento sea idóneo.

Nuevamente se repite el escenario nacional desalentador, ya que las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad y cáncer, entre otras) van en aumento y las políticas de salud pública que fomenten la promoción de la salud y prevención de la enfermedad no avanzan, aumentando más el riesgo de que los panameños sigan enfermando. Por otro lado, el acceso a los alimentos saludables se hace cada vez más difícil para el panameño común y sin una educación para la salud integral y constante en el tiempo (no conmemoraciones en fechas puntuales) se sigue asentando más la cultura gastronómica de una dieta alta en grasas (frituras) y azúcares simples (chichas, sodas, jugos y dulces, entre otros) en nuestra población.

Este año la situación se agrava con la presencia de la COVID-19, cuyo desarrollo de la enfermedad grave se ha relacionado a la presencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México advirtió en ese país que “los altos niveles de diabetes y otras enfermedades derivadas de la obesidad en México podrían significar más casos graves de pacientes con coronavirus”.

Según un reporte de la Zona Norte de la Secretaría de Salud de México, “las comorbilidades presentes en las defunciones por COVID-19 son obesidad con un 50 %, hipertensión con 50 %, diabetes con 43.75 %, EPOC con 18.7 %, tabaquismo con 6.25 % e insuficiencia renal crónica con 6.25 %”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, ante la contingencia por COVID-19, hizo un llamado a su población con obesidad a quedarse en casa y extremar las medidas de higiene, debido a que su sistema inmunológico es vulnerable al contagio.

En Panamá, este tipo de advertencias y reporte en las estadísticas no ha sido muy claro.

Cuando entra el nuevo coronavirus en el país, el tratamiento nutricional en las instalaciones de salud no lograba cubrir de manera eficiente la dietoterapia que necesitan las personas ya enfermas para ayudarles a disminuir el riesgo de las complicaciones de las enfermedades que ya padecen. La Caja de Seguro Social ha dado pasos aplaudibles en la contratación del profesional de la nutrición para atender la demanda del área de cobertura de sus instalaciones de salud; sin embargo, el Ministerio de Salud, ente rector de la salud en Panamá, no logra cubrir la cuota de un nutricionista en cada centro de salud y en las otras instituciones del Estado que requieren de este profesional (Meduca, Mingob, Senapan y Mides, entre otras) no logran contratar el personal necesario y mucho menos dar estabilidad laboral al ya contratado.

Recientemente, la APND emite un comunicado donde expresa la preocupación porque a la fecha no se ha contratado a nutricionistas-dietistas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, reforzando aquellas áreas vulnerables y con déficit de personal de nutrición. Afirman que esta debilidad está provocando un desgaste en los profesionales.

En el comunicado hacen un llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Salud a prestar especial atención a la alimentación que reciben los pacientes positivos que se encuentran en los hoteles-hospitales, hospitales, albergues y demás centros para la atención de la COVID-19, ya que han recibido quejas de que no están recibiendo el tratamiento dietoterapéutico que se requiere, lo que puede tener un impacto negativo en la morbilidad de base.

Para la APND, “es indispensable que tanto la elaboración y preparación de las dietas suministradas esté bajo la supervisión de un nutricionista-dietista, de manera que permita el control del padecimiento y por ende facilitar la recuperación de la COVID-19”.

La Sociedad Española de Inmunología recomienda seguir una correcta alimentación ante la llegada del nuevo coronavirus. Según esta, “el contagio de las infecciones respiratorias depende en gran medida de la fortaleza del sistema inmunológico. Una buena alimentación es clave para su organismo”.

(*) Mgter. José Ramiro López Guevara, expresidente de la Asociación Panameña de Nutricionistas Dietistas. Nutricionista de atención primaria de la Caja del Seguro Social, docente de la Universidad Latina de Panamá.

Nutricionista y dietista.