Precaución en el uso de tarjetas de crédito

Una tarjeta de crédito puede ser beneficiosa, si es usada como si fuera una tarjeta de débito. Esto significa no gastar más dinero del que posees y no dejar un saldo mes a mes, pagando el monto mínimo o solo una parte. Tienes que pagar el saldo total cada mes para evitar cargos extras y acumular deudas.

Además, es importante que el usuario de la tarjeta de crédito tenga claramente establecido cuáles son sus derechos y deberes. Leer bien el contrato, antes de firmarlo, y conocer cuál es el costo que le significaría utilizar este sistema de pago. No todas cobran iguales gastos de administración y tasa de interés.

Recientemente, la Acodeco y la Superintendencia de Bancos de Panamá dieron a conocer el informe correspondiente a febrero del presente año, que compara costos, tasa de interés nominal y la anualidad de algunas tarjetas de crédito y su financiamiento.

Ente este estudio, se detalló que la tasa promedio de interés nominal más baja en el mercado para una tarjeta de crédito es de 13.50 % con el producto Visa o Mastercard “cash back” clásica o tradicional de la Cooperativa Profesionales R.L.

Con relación al monto que el tarjetahabiente debe pagar en concepto de anualidad por poseer una tarjeta de crédito, el informe destaca que las más bajas corresponden a la Cooperativa Edioacc, R.L. que no cobra anualidad en tres tipos de tarjeta que mantiene (clásica, dorada u oro y platino). En la Visa o Mastercard clásica, esencial o estándar, Banco General, Credicorp Bank, Global Bank Corporation y Fedpa, R.L. no cobran anualidad; en la empresarial o corporativa, Citibank N. A. exime de pago anual. En la dorada u oro, Credicorp Bank S.A.; y en la platino, Banco General y Credicorp Bank, S.A. no cobran anualidades.

En lo que respecta al contrato, existen algunos que contienen cláusulas que facultan al organismo emisor para modificar el monto concedido. Por eso, es necesario que el usuario: compare cuál es el costo de manutención de la tarjeta y su forma de pago, entre distintas instituciones; consultar si el mayor uso de la tarjeta influye o no en una disminución del costo de manutención, y a partir de qué montos; averiguar qué sucede en caso de pérdida o extravío de la tarjeta, y cuál es el procedimiento de aviso.

Recuerde que, si, por cualquier motivo, no puede pagar a tiempo, su compra le puede costar muy cara. Al valor inicial se le agregarán intereses, costo de cobranza, y otros.

Comunicador social.