Es muy grato conocer del sector que sea, obrero, educador, tipógrafo, contador, en fin, cualquiera sea la profesión, donde las y los trabajadores se preocupan en poder expresar la comprensión de ellos a sus compañeros sobre las normas establecidas en el país para el desenvolvimiento en su quehacer diario.

El Código de Trabajo de Panamá recoge la normativa que va desde los principios generales y todo lo relativo a la relación laboral. Además, en su apéndice contempla la Legislación complementaria del Código de Trabajo.

El compañero José Robles nos ha presentado un libro denominado “Los 16 del 213 y algo más: Manual para un trabajador precavido”. Es un libro de 120 páginas, donde desarrolla cada uno de los numerales que contiene el Artículo 213 del Código de Trabajo. El esfuerzo realizado por Robles es muy loable, ya que lo hace de una forma muy didáctica y explica con ejemplos el sentido y significado de cada uno de los numerales, y como él muy bien lo dice, “manual para un trabajador precavido”.

Por razones de espacio no podemos plasmar en su totalidad cada uno de los ejemplos que él nos brinda. Los numerales van precedidos de un pensamiento relativo al tema al que se refiere el numeral. Así enumera los 16 numerales, colocándoles un título que llama la atención de quien lo lee.

Se le denomina así a cada uno de los numerales: La llamada y la mentira; La calma y el tiempo; Entre apariencias y acciones; Déjà vu y mala tinta; Entre el clavo y la basura; Daño y motor; Para ganar o perder; No siempre debes apostar; El que sabe, sabe y luego estamos los demás; Es malo entender la parte que te conviene; Emergencia no es igual que urgencia; Una acción traerá una reacción; La confianza; La gran pregunta; No hay mal que por bien no venga. Estos son los títulos que Robles le da a los numerales del Artículo 213 del Código de Trabajo, “que son causas justificadas que facultan al empleador para dar por terminado la relación de trabajo”. Causas que los trabajadores deben conocer para no cometerlas y dar pie a su despido.

Compartiré el numeral 10 que Robles ha titulado: “El que sabe, sabe y luego estamos los demás”. Ante el surgimiento por parte de compañeros jefes de área, debido a su turno prolongado y poco tiempo para descansar. Se percatan que muchos trabajadores calificados subordinados de estos, por las horas de sobretiempo que estos laboran terminan cobrando más que sus propios jefes.

Esto se debe a que los que ocupan el puesto de capataz ya tienen incluido en su salario el tiempo extra y en ningún momento generar sobrepago a su salario fijo mensual, son considerados empleados administrativos, por tal razón, el cálculo es diferente al resto de los obreros del proyecto.

Previo a explicar en qué consiste el numeral 10, hace toda la relación que indica por qué se aplica el numeral 10, los invito a leer el libro para comprender la razón de la aplicación del numeral 10 del artículo 213, acápite A, del Código de Trabajo. Debo indicar que, por razones de espacio, no lo puedo hacer aquí. Qué nos dice el numeral 10 del Código de Trabajo: “Desobedecer el trabajador, sin causa justificada y en perjuicio del empleador, las órdenes impartidas por este o sus representantes en la dirección de los trabajos, siempre que fuesen indicadas con claridad, y se refieran de modo directo a la ejecución del trabajo contratado (Código del Trabajo (versión PDF), 1971, p.46).

Aclarando que no debemos dejar de realizar la labor porque nos podemos sentir decepcionados o desanimados.

En fin y ante la confusión causada por tantos tecnicismos, cada uno tomó su decisión de regresar a las labores diarias y poco a poco estas reuniones fueron decayendo, siempre me quedó la percepción de que al líder le hacía falta interpretar un poco mejor las leyes para transmitir la idea de lo que este quería expresar.

El Código de Trabajo es la herramienta que tienen las y los trabajadores del sector privado para defender sus derechos, pero para defender los derechos hay que conocerlos. Por ello reitero la gratitud al compañero José Robles por el aporte que hace a las y los trabajadores de manera didáctica y muy fácil de explicar los 16 numerales del 213 del Código de Trabajo.

Secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP).