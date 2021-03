Vivir y trabajar en Arraiján o La Chorrera y viajar todos los días a Panamá es extremadamente demorado. Las personas que tienen que hacer el recorrido todos los días pierden varias horas, que podrían dedicar a sus familias, o a sí mismas.

La construcción de la Línea 3 del Metro es una luz al final del túnel. Pero construirla va a demorar cinco años. Y mientras tanto los desafortunados habitantes de Arraiján y La Chorrera continuarán dedicando buena parte de su horario a movilizarse desde y hacia la ciudad de Panamá.

Este problema existe desde hace años y ha debido solucionarse antes, pero desgraciadamente ningún Gobierno le prestó la atención debida.

Mientras se construye la Línea 3 del Metro, las personas que viajan diariamente por autobús podrían utilizar los servicios de un ferry que partiría del puerto de Vacamonte y llegaría al puerto de Balboa o Amador. Los pasajeros del autobús solo tendrían que abordarlo en una terminal en La Chorrera o Arraiján. Luego el autobús rodaría hasta el puerto de Vacamonte donde tomaría un ferry hasta el puerto de Balboa o de Amador. Al llegar a cualquiera de estos dos puertos el autobús haría una ruta en la ciudad de Panamá dejando a los pasajeros en lugares céntricos. En ningún momento un pasajero que aborda el autobús en La Chorrera o Arraiján tendría que moverse de su asiento hasta que llegue a su destino final en la ciudad de Panamá.

Las consideraciones anteriores son solo ideas que tienen que convertirse en un proyecto para lo cual habría que estudiar el número de autobuses y pasajeros que viajan diariamente y sobre todo el tiempo que le tomaría a un autobús rodar hasta el puerto de Vacamonte y luego tomar el ferry.

El beneficio obvio de esta idea es que una persona que viaja de La Chorrera/Arraiján a la ciudad de Panama en las mañanas y regresa a su casa en la tarde puede hacer el recorrido en menor tiempo. Como la idea se propone para los autobuses, el efecto que se lograría sería sustraer cientos de autobuses de la carretera entre La Chorrera/Arraiján y la ciudad de Panamá; tanto de ida como de vuelta. Por lo tanto, sería menor la cantidad de automóviles normales que harían esta ruta y esta reducción aliviaría el congestionamiento actual.

Debo confesar que yo no he efectuado estudios para que estas ideas se conviertan en un proyecto, debido a que no cuento con una compañía u organización que haga este trabajo. Lo que sí he hecho es conversar de la idea con personas que tienen experiencia en proyectos. A ellos les ha parecido interesante, sujeto a que se efectúen los estudios del caso. También he recibido comentarios de que, debido a la situación económica y fiscal del país, es dudoso que el Gobierno invierta en la infraestructura necesaria para ejecutar estas ideas. Más bien procedería una asociación público-privada y por eso escribo estas líneas. Para que un empresario que se interese haga los estudios del caso y presente el proyecto a las autoridades competentes.

Como esta modalidad funcionaría solo mientras se construye la Línea 3 del Metro, habría que ser cautos con la inversión que se realice. Afortunadamente los ferrys pueden ser traídos a Panamá por cinco años o más y después regresar a su lugar de origen o algún otro lugar que se desee.

Mi satisfacción o recompensa, si se lleva a cabo el proyecto, sería saber que miles de panameños contarían con más tiempo para su familia y para ellos. Con esta motivación escribo este artículo.

Abogado