Grandes perjuicios le causa al país Panama Ports

No tengo en mi poder el último contrato entre el Estado y Panama Ports, pero, para poder tener un criterio objetivo del asunto, me he tomado el trabajo de estudiar muy a fondo lo que se ha dicho ayer y lo que se dice hoy, de personas que han estado involucradas en dicho asunto.

El contrato original se firmó en la administración del Dr. Ernesto Pérez Balladares. A ese contrato, según las palabras del propio expresidente, se le han hecho muchos cambios. Todos para beneficio de la empresa y perjuicios del país. Se puede colegir, por las declaraciones que en múltiples ocasiones ha hecho el Dr. Pérez Balladares, que el contrato actual entre el Estado y Panama Ports es una “caricatura” del original.

Llama mucho la atención la gran cantidad de dinero que Panama Ports está gastando hoy día en publicidad, superando lo que ha gastado en 25 años. Esa publicidad tiene varios aspectos muy engañosos. Insiste en manifestar que ha mantenido excelentes relaciones laborales con sus empleados. Eso es falso. En varias ocasiones ha tenido que intervenir el Estado por la amenaza de huelga que han anunciado los obreros. Llegaron, inclusive, en una ocasión, a paralizar los puertos. Ella ha insistido siempre, en su publicidad, que, si Panamá no aprueba el contrato tal cual, esto estaría afectando la “seguridad jurídica” del Estado. Eso, también, es falso. Ellos incumplieron el contrato y eso lo saben muy bien.

Panamá Ports se ha opuesto, y en eso ha tenido éxito, a que Panamá tenga otro muelle que le haga la competencia en el lado Pacífico, sobre el particular lo han declarado en infinidad de ocasiones muchos directores de la Autoridad del Canal. Tienen dinero suficiente para lograr su objetivo, cueste lo que cueste.

Se han imaginado que el contrato, que tiene una duración de 25 años, debe prorrogarse automáticamente por otros 25 más. No es especular que pretenderán también que se siga renovando dicho contrato indefinidamente, mientras sea un buen negocio para ellos. Ya nosotros tenemos experiencia en lo que es eternidad. Muchas generaciones lucharon, con gran sacrificio, para abolir el tratado que firmó Hay-Bunau Varilla, que le daba perpetuidad a los EE. UU. en la Zona del Canal.

La posición intransigente de Panama Ports de que nuestra nación pueda construir otro puerto, ha beneficiado mucho a otros países y perjudicado grandemente a Panamá. Esos países han ampliado sus puertos o construido unos nuevos.

Lo indicado en este asunto es que el Gobierno nombre un grupo de abogados internacionales, totalmente independientes, que estudien detalladamente este asunto y le hagan una recomendación al presidente, para que pueda tomar una decisión justa y sobre todo realista sobre este contrato, que defiendan nuestros intereses.

