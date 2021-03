Croan: antítesis del Consejo de Seguridad de 1973

El territorio panameño, del 15 al 23 de marzo de 1973, fue escenario del desarrollo de la reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU. El conclave permitió al general Torrijos expresar a la faz mundial lo siguiente: “Vengo a hablarles en nombre de un pueblo que no se alimenta con odio y al que la sencillez de su corazón lo ha hecho perdonar ofensas y encaminar su destino hacia la consecución de su identidad y porque quien tiene la razón no recurre a insultos. Ya lo dijo Martí: Los pueblo, las naciones o las personas que olvidan las ofensas es porque tienen muy buena memoria”. Finalmente, señala Torrijos: “como mensaje muy especial que me ha pedido la ciudadanía queremos decirle a la conciencia mundial -y que esto quede bien claro en la mente de todos- que nunca hemos sido, que no somos ni nunca seremos, Estado asociado, colonia o protectorado, ni queremos agregar una estrella más a la bandera de los Estados Unidos”.

La delegación panameña sustento el principio de autodeterminación nacional sobre el territorio ocupado por los Estados Unidos a partir de 1903, las jornadas encaminadas a eliminar la afrenta o quinta frontera se logra con la declaración del Consejo de Seguridad a favor de la causa panameña, reconociendo la soberanía de Panamá en la Zona del Canal, Estados Unidos quedó evidenciado al vetar la resolución.

En la clausura, el canciller de la República de Panamá, Juan Antonio Tack, aprovechó el escenario al denunciar la arrogancia colonialista: “Vivimos la hora de la dignidad, seguiremos la lucha por la liberación nacional, por el apoyo del mundo entero. Mi Gobierno anuncia que inscribirá oportunamente la cuestión de la Zona del Canal en el orden del día del Consejo de Seguridad, en el programa de la Asamblea General de la Naciones Unidas. Los Estados Unidos vetó el proyecto de resolución en apoyo a la causa panameña, pero el mundo entero vetó a los Estados Unidos. “Frase de profundo significado interiorizada a nivel mundial, obligando a los Estados Unidos a reanudar conversaciones con el Gobierno panameño, logrando la firma de la Declaración Tack- kissinger. Ocho puntos que establecieron los lineamientos indispensables para la negociación y firma de los Tratados Torrijos-Carter, que puso fin a la presencia de los Estados Unidos en la Zona del Canal.

“El (propósito del) Memorándum de Entendimiento entre […] Panamá y (EUA) […], es aumentar las capacidades de las fuerzas panameñas, […]”

El (propósito del) Memorándum de Entendimiento entre la República de Panamá y los Estados Unidos, que estable el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan), cuyo inicio de operación está programado para el primer semestre del presente año (2021), cuya base de funcionamiento es el Comando General del Senan, según lo trascendido, es aumentar las capacidades de las fuerzas panameñas, así como servir de plataforma de coordinación e intercambio de información para la región.

El almirante de la Marina de los EE. UU., Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de los EE. UU. (Southcom, en inglés), al visitar las instalaciones de operación del Croan, manifestando el apoyo de los EE. UU. Y su dotación de tecnología, comunicación, seguridad; adiestramiento.

Las pretensiones de Estados Unidos de reinstalar bases militares en Panamá, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, al margen de convenio vigente a nivel mundial, como lo es el Tratado de la Neutralidad Permanente del Canal, que en el artículo V desarrolla la función de la vía acuática: “Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.

El Croan es el disfraza de restablecimiento del fenecido Centro Multilateral Antidroga (CMA). De manera inconsulta, a espalda de la sociedad panameña, sin pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional, constituye una bofetada a la lucha generacional de los panameños.

A 21 años de la transferencia del Canal, del desmantelamiento de la quinta frontera, su andamiaje militar y, gracias al sacrificio de los istmeños, la pericia de los representantes del Gobierno panameño ante el Consejo de Seguridad hace 48 años, los autores intelectuales y materiales de la nueva afrenta al Estado panameño son el Gobierno de Laurentino Cortizo Cohen, heredero del pensamiento torrijista, y el partido fundado por Omar. Traicionando la memoria de los mártires, lo medular del discurso de su líder, quien rechazó convertir a Panamá en protectorado, colonia ni agregar otra estrella a la bandera de los Estados Unidos.

La coyuntura es propicia para tener presente a Belisario Porras y Dimas Lidio Pitti, quienes en dos escenarios distintos, pero trascendentales para la nación compartieron el criterio: “No olvidemos que la historia está frente a nosotros, y que somos responsable ante nuestras futuras generaciones venideras que lo que decidamos hoy; no nos traiga remordimientos tardíos. Pensemos que, ante todas nuestras ilusiones, está un deber para la patria y para nuestros hijos: el de conservar íntegro el patriotismo nacional que nos legaron nuestros padres”.

La única salida es demandar la eliminación del memorándum que permite establecer el Croan en nuestro suelo patrio.

Profesor de Historia.