CSS: volver al sistema solidario, necesidad que exige unidad

El Gobierno nacional, en enero del presente año, llamó a la conformación de un diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS). Varios sectores que participaban en el mismo se retiraron, al no tomar en cuenta sus planteamientos, algunos de los que consideramos aspectos que no son negociables, como lo es la vuelta al sistema solidario y que la toma de decisiones sea por consenso. Hoy, esta mesa está deslegitimada y es una mesa que no cuenta con la participación de uno de los actores fundamentales de la misma, como lo son las y los trabajadores.

Es necesario volver al sistema solidario. El mismo permite que las y los asegurados puedan contar con sus pensiones, ya que las generaciones que hoy inician a laborar garantizarían la pensión a quienes se jubilen y quienes más ganan más coticen. Esto permitiría a su vez que aquellas personas que menos ganan puedan tener atención con especialistas, realizarse cualquier examen o radiografía que el médico les refiera y tener una pensión digna.

El Foro Alternativo, la Universidad de Panamá y Conato han presentado cada uno un documento que plantea los principios, un diagnóstico de la Ley 51 y las propuestas que sustentan la vuelta al sistema solidario. Queremos compartir con las/los lectores de La Estrella de Panamá algunas de las propuestas que lo sustentan, las cuales están basadas en volver al modelo solidario a todo el sistema de pensiones.

1-. Transformar los órganos de Dirección y Gestión de la CSS, a fin de despolitizarla, consolidar su real autonomía y asegurar una participación amplia y decisiva de las y los trabajadores y el conjunto de personas aseguradas en la toma de decisiones de políticas de seguridad social, así como en su seguimiento y control. Se deberán crear instancias de supervisión de los servicios que presta la institución, lo cual implica, entre otras cosas, la participación de las personas aseguradas en la escogencia del director, sin ninguna interferencia del Ejecutivo.

2-. Que el Estado se haga cargo del financiamiento de salud que la CSS presta a las y los beneficiarios (que seguirán siendo atendidos por la institución). Esto significa que el Estado cumpla con su responsabilidad constitucional. Esto permitiría mejorar significativamente los servicios de Salud que presta la institución, que eventualmente con un ajuste de la Ley, se pueda redirigir parte de la cuota aportada actualmente para salud hacia el programa de IVM para fortalecerlo. Esta medida elevaría los recursos de la CSS.

3-. Que se cumpla con el Artículo 101 de la Ley Orgánica de la CSS, el cual establece que las empresas concesionarias de la fibra óptica deberán entregar el 10 % de sus ingresos netos a la CSS. Para lograr esto, se debe hacer una precisión en la Ley, señalando que se trata de un gravamen sobre el uso de la fibra óptica sin diferencia de que si proviene de una concesión estatal o no. La información existente llama la atención sobre el hecho de que hacia el conjunto de las empresas que operan en el sector de las telecomunicaciones generan anualmente una actividad económica equivalente a mil millones de balboas. Debería ajustarse la Ley Orgánica sobre que el 10 % se aplique a todas las concesiones que realice el Estado.

4-. Establecer los mecanismos necesarios, como son las inspecciones, las auditorías, y la facultad de las y los jueces ejecutores, con el fin de eliminar la morosidad, la evasión. Se puede destacar que actualmente solo la evasión vinculada al Programa de IVM representa un monto anual de B/419.7 millones de balboas. Se trata, además, de una cifra que ha venido creciendo a una tasa anual de 19.8 %, por lo que, de seguir esa tendencia, podría llegar a B/1035.7 millones anuales en solo cinco años. Urge que las penas por evasión y morosidad sean elevadas significativamente.

5-. Introducir cambios en la legislación que establezcan con claridad que: Las y los trabajadores de la llamada “gig economy” son trabajadores dependientes de sus empleadores, por los que estos deben respetar sus derechos laborales y sus derechos a la seguridad social. Eliminar la precarización del salario, al evitar las formas que no generan derechos laborales y de seguridad social.

Solo hemos planteado cinco puntos que permitan volver al sistema solidario, continuaremos con los otros diez puntos, próximamente. Se requiere la unidad de todos los sectores en la búsqueda de contar con una CSS humana, universal y de calidad.

Secretaria general de la Central General Autónoma de Panamá (CGTP).