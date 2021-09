¿Pandemia real o manipulación de elites trasnacionales?

Como médico “jubilado”, no puedo dejar de preocuparme ante el cuadro dantesco que tenemos. Humilde y honestamente, evalúo preocupado, al no poder creer en las falacias de entidades mundiales y Gobiernos que nos las pintan. ¿No hay curas o profilaxis contra el virus convertido en “superman”? Falso, porque sí hay profilaxis, con fármacos orales y soporte inmunitario como: Dióxido de Cloro, Hidroxicloroquina, Ivermectina, Zinc, Vitaminas C - D3 y otros.

Influencer-OMS, maquiavélicamente, esconden la verdad de la solución, que se resume en evitar que el virus se replique y produzca la carga viral que ocasiona severa reacción inflamatoria corporal, y acaba al paciente o lo deja con severas secuelas. Su plan vacunar y vacunar -1ª dosis, 2da, 3ra (Turquía - 4). Dios solo sabe cuántas más van a proponer vacunar. Como médico ético, creo en las vacunas maduras, polio, viruela, etc. que no necesitan revacunar (la COVID-19 se hizo-6/m), no es eficiente100 %, hay que revacunar, es un negocio.

Nuestros sistemas socio-político-económico y sanitario totalmente fallidos, priva la mala fe;solo enriquecerse y reelegirse, no hay misericordia de nada; solo FIF (premios en todo, “¿qué hay para mí?”) comprar, construir, remodelar, pastos al estadio, todo 0 transparencia, desconocen el verbo “ayudar”, sin nada a cambio. Hay que presionar por un cambio total de esta nefasta actitud, que acaba al país o tendremos una implosión social; una Panazuela o tropas EUA, a cargo del canal. Las elites ignoran la verdadera ciencia abierta,receptiva, investigadora, aceptadora de controversias, que nos imponen mercaderes nacionales e internacionales.

¿Doctrina de exclusión poblacional, dejar evolucionar la enfermedad?, sin manejo inicial, a contagiados, solo estadísticas e intereses; argumentan que el 80 % la pasará bien, 20 %, a su suerte (¿quién está 80 %, quién en 20 %, nadie sabe?).

Nos atacan e insultan, al no aceptar su inhumana imposición. ¿Es así la ciencia, dogmática e infalible, coartar pensamientos o abordajes fuera de lo impuesto?

Presidente Cortizo: Usted prometió 0 corrupción, 100 % de transparencia y justicia con certeza de castigo; 2ª de Gobierno, nada de nada, desconfianza-indignación social total, realidad desconocida y manipulada mediáticamente, solo excusas.

La deuda externa rondando los 42 mil millones, ¿que pagarán los tataranietos? Agreguemos pésimo estado de la mayoría de facilidades sanitarias, caótica dotación de insumos; sistema significa: botín= comprar, construir, 0 transparencia.

Laboré 50 años en la CSS, sistema positivo, eficiente y competente. Mis ejecutorias nacionales e internacionales innegables, me permiten ratificar este caos hoy, rumbo al colapso total, engañándonos diálogo estéril, (lo saben) no hay solución.

No hay diagnóstico situacional del sistema, no hay atención eficiente, personal, integral, universal (Cepal – 1966), la administración y mantenimiento, un desastre, sistema secuestrado, perfeccionado en 2015, usando de botín 8 mil millones, con costo/beneficio negativos, 0 rendición de cuentas, rumbo al colapso total.

Por otro lado, la OMS y farmacéuticas, usaron miedo y terror desde el inicio de pandemia, para promover su negocio de vacunas inmaduras, “Diciendo el virus es mortal, no hay cura; que obligaba a vacunarse, con vacunas hechas en 6 meses, muy poco tiempo para crear una vacuna, igual a polio, viruela. “Estas vacunas no son ni efectivas ni seguras 100 %; pero, “Poderoso caballero don Dinero”.

Imitaron el terror de mentores -Hitler, hoy de Gates y accionistas billonarios. “Y en cada país, de acuerdo a Gobiernos, impusieron pseudovacunas por ¿FIF?”.

Nefasto plan; inocular, mínimo, 6 mil millones, sin importar efectos adversos ni responsables de sus efectos nocivos. Enero 2019, a base de especulaciones (así se maneja CSS) influencer impusieron métodos errados como ventiladores que causaron más daño que bien; pero los Gobiernos los compraron por FIF.

Doctores italianos con 500 autopsias en mayo de 2019, contra “las reglas de OMS”, nos legaron la fisiopatogenia (ignorada por la OMS) y existencia de fármacos orales, que impedían replicación del “virus superman”, sin misterios.

Como el engaño mundial, “única solución -vacuna experimental, no es solución”. ¿Crean nuevas cepas? Alfa, beta, gama, delta, mu, pu...; satanizando antivirales -para proteger negociado billonario, con amplia complicidad de los medios.

Inhumanamente, continuan esperando desarrollo -fases completas, - I-II-III y cuando se complica el contagiado, hospitalizar: “esa cta est”-secuelas- muertes.

Asi nació variante delta o superman, aumentar miedo y forzar la vacunación:

1-. Virus superó salto Saladino, va directamente pulmón, ¿vía aérea superior?

2-. Superó a Houdini, pues se esconde del sistema inmunitario.

3-. Síntomas diferentes -falso-, COVID tiene muchos, y varían en c/ paciente.

4-. Inmunidad de rebaño, otro engaño. Canadá, Israel, Italia, España, Uruguay, Chile, superaron 70 % de vacunas completas, “inmunidad de rebaño no existe”.

Por eso la vacunación es una decisión personal; un derecho de cada ser. Mundialmente, se respeta el consentimiento informado y bien explicado. No puede ser obligatoria jamás, es un abuso de la autoridad, y es castigable.

La pseudovacuna puede causar efectos nocivos. Ejemplo: Yo me vacuné por razones especiales; tuve cuadro terrible de artralgia, que hoy aún está presente.

Ineficiencia del sistema, desconoce detalles de la COVID. No intentan curar fase I, solo comprar vacunas, no seguras ni efectivas. Ignoran que atendiendo a tiempo, nadie se agrava o muere sin vacunarse, y desconocen también que para detener la pandemia, se requiere inutilizar virus fase 1 -y no se replique. Ejemplo de ineficiencia, norma en Gobierno no institucional “¿qué hay pa' mí?”.

Numerosos médicos humanizados en el mundo, “el Estado no nos escucha” éxito fase I: Dióxido de cloro, Ivermectina, Hidroxicloroquina, soporte inmun. Seguir esta norma, disminuiría premios o FIF por las compras de vacunas.

¿Qué será, será, el futuro de hijos-nietos en Panamá? Presidente, en sus manos está.

Médico