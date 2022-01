Seguimos esperando

Las muchas obras sin terminar que forman parte del paisaje a lo largo del país son las evidencias de un sistema de fiscalización, seguimiento y supervisión que se va desdibujando en el camino y que produce ruinas, que, muchas veces, deben ser demolidas, perdiéndose grandes sumas de dinero de todos los panameños. En las reuniones con los actores institucionales que hemos realizado hasta el momento, se produce una especie de juego de futbol sin definición, hay muy buenas estrategias de pase de pelota, pero nadie logra hacer un gol. Mientras tanto, se observa a ciudadanos cansados, impotentes y desprotegidos, esperando tener acceso a servicios públicos de calidad.

Sabemos que no es suficiente un hospital para lograrlo, pero lo cierto es que los pobladores están agotados por los constantes traslados a los hospitales de Chepo y la ciudad de Panamá por falta de equipo o de especialistas. Es el caso del proyecto de hospital regional de Darién, aunque somos solidarios con otras tres comunidades que tienen el mismo problema, con la misma empresa y el mismo tipo de contrato; llave en mano. Hace pocos días, la máxima autoridad del país anunció la liberación de los contratos, pero todavía los darienitas no reciben ningún tipo de información, a pesar del llamado de atención que hacen todos los meses con la romería para reactivar su construcción.

No se logra comprender ¿por qué no funciona el sistema de fiscalización panameño, integrado por un conjunto de instituciones que inicia por los Gobiernos locales?, ¿por qué no se aplican la Ley y los procedimientos existentes para que los proyectos se terminen, al menos con atrasos aceptables, pero no de 12 años y más?

La Constitución de la República establece que los alcaldes tienen la atribución de promover el progreso de la comunidad municipal…, también menciona que las Juntas Comunales promoverán el desarrollo de la colectividad y velará por la solución de sus problemas. Los Consejos Provinciales deben supervisar la marcha de los servicios públicos que se presten en sus respectivas provincias, sin olvidar a los Concejos Municipales, donde los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa y de referéndum en los asuntos atribuidos a los concejos. Además, integran este gran sistema: el Ministerio responsable del sector, en este caso el Minsa, la Contraloría y alguna responsabilidad tiene la Asamblea Nacional, cuando cada año aprueba el presupuesto de los ministerios.

Sabemos que buena parte de lo que NO hacen las autoridades electas y designadas es producto de las diferencias políticas, el clientelismo, las agendas personales y de partido, todo, menos los intereses de la población, en especial de la más desfavorecida y poco amor a la patria.

En Darién nos interesa lograr que esta historia no se repita, pero solo es posible con instituciones fuertes cumpliendo con sus funciones. A los grupos organizados y líderes sociales de Darién les toca seguir vigilantes y trabajando en su consolidación con propuestas y acciones para lograrlo. Tenemos la responsabilidad de mostrar a los jóvenes que nuestro destino no es vivir en condiciones de precariedad toda la vida y tenemos en nuestras manos buena parte de la solución. Mientras tanto, seguimos esperando: información transparente, atención, respeto por los derechos humanos de la población.

Docente, Centro Regional Universitario de Darién.