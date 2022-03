“Como sociedad, no podemos permitir que existan corregimientos, comunidades o barrios que aún no tengan acceso al agua potable. Hay que corregir para siempre esta deshumanizante falla”

Idaan: exoneración de deuda a lugares donde no llega agua potable

El pasado martes 22 de marzo, se conmemoró el “Día Mundial del Agua”, haciendo referencia al agua potable, que es la apta para el consumo humano, considerada como un recurso que necesitamos los seres humanos para sobrevivir día a día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que es necesario que se pueda conseguir un mínimo de veinte litros de agua diario por cada componente de unidad familiar para hablar de un acceso de agua potable. La disponibilidad de este recurso constituye, según el Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (Idaan), elemento fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de toda la población nacional.

Pero, quedo totalmente consternado cuando escucho que en el Nazareno de San Vicente de Chilibre llevan más de cuarenta años sin recibir el agua potable que debe suministrarles el Idaan. Así mismo, otras poblaciones del corregimiento de Chilibre y Caimitillo sufren de esta increíble necesidad del agua potable. Estos dos corregimientos están a pocos kilómetros de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, de Chilibre, que produce 250 millones de galones diarios de agua potable, con lo cual abastece a la ciudad capital y San Miguelito. El desaparecido servicio de suministrar agua potable por el Idaan, en estos dos corregimientos, es suplido por camiones cisternas que distribuyen agua, cada quince días.

Pero, lo que sí llega, eficientemente y cada mes, es el recibo del agua, el cual es guardado por los ciudadanos de estos corregimientos, dado que no van a pagar un servicio que no lo está dando el Idaan. Siguen protestando, cerrando calles, por este mal servicio, pero aún no hay respuesta.

Chilibre, como Caimitillo, tienen más de treinta y cinco años (35) protestando por el inexistente servicio de agua potable a sus comunidades. Con el lago Alajuela y con la potabilizadora Conte a la vista, estas comunidades, con sus tuberías completas en cada vivienda y esperando que algún día el Idaan les dé el servicio de agua potable, día a día sobreviven como pueden, consiguiendo agua potable de aquí o de allá.

Por lo tanto, desde mi posición de diputado nacional, solicito que el Idaan exonere de la deuda de pago de agua a las comunidades de Chilibre y Caimitillo, por los 40 años que no ha dado el servicio, pero sí les ha mandado los recibos. Deuda injustificada que no deben, ni pueden, pagar estos dos corregimientos.

Cuando se les brinde el servicio de agua potable, las 24 horas y los 7 días a la semana, de manera permanente y eficiente, podrán pagar los recibos del Idaan, todos los recibos anteriores no se pagarán y serán exoneradas por el Idaan.

Compromiso ineludible que llevaré a cabo con un anteproyecto de ley que exigirá la exoneración de la deuda del Idaan para los corregimientos de Chilibre y Caimitillo durante estos 35 años, sin servicio de agua potable. Solo con el restablecimiento del servicio de agua potable las 24 horas y los siete días a la semana, se iniciará el pago de los recibos de agua.

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”. Así definía el elemento Leonardo Da Vinci. Y este genio no se equivocaba. La vida en la Tierra sería inconcebible sin agua y, por lo tanto, se convierte en el motor más potente del mundo. Es el bien más preciado del planeta, sin la cual no sería posible la vida ni nuestra existencia. Además, debemos fortalecer los sistemas de depuración de aguas residuales, estos permiten devolver agua limpia a los ríos, mantener los ecosistemas en buen estado y evitar la transmisión de enfermedades.

Garanticemos el suministro de agua potable a todos los corregimientos del país. Como sociedad, no podemos permitir que existan corregimientos, comunidades o barrios que aún no tengan acceso al agua potable. Hay que corregir para siempre esta deshumanizante falla.

Diputado de la República, PhD Administración de Negocios.