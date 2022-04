Exmagistrado Díaz replica a opinión de Brown

Usted no explica por qué supuestamente no se debió archivar la referida causa

El pasado 23 de abril el señor Bienvenido Brown publicó el artículo: "El Control del exmagistrado Harry Díaz sobre Pandeportes", es un artículo eminentemente difamatorio que a pesar de que mezcla una serie de entidades y personas, de forma incoherente, sin estructurar con lógica en qué consiste el verdadero tema a tratar, simplemente, se ensaña en mi persona.

Déjeme explicarle Señor Brown que jamás he ejercido CONTROL alguno sobre Pandeportes y ninguna otra institución pública o privada.

Habla de una querella del MAG (movimiento de abogados gremialistas) está es una de las agrupaciones de abogados más antiguas en nuestro país y con múltiples reconocidos abogados. ¿Por qué entonces alguno de ellos no crítica y explica el por qué supuestamente estaría mal archivada la causa de ese señor Fernando AIfaro?

Usted no explica por qué supuestamente no se debió archivar la referida causa. Lo que sí es notorio es su intención de manifestar que hice algo incorrecto. No solo por el título sino cuando se refiere a mi persona como: "no tan bendito exmagistrado" a diferencia suya que solo se dedica a escribir como le provoca, mi trayectoria de vida ha sido luchar contra la corrupción y enfocarme en la mejoría del servicio público en los múltiples cargos que he ejercido.

Infórmese adecuadamente señor Brown, que cualquier parte de un proceso puede posponer audiencias si las justifica. Además, si la propia Fiscalía solicita archivar una causa, lo que corresponde es verificar si efectivamente la solicitud de archivo es conforme a derecho.

Cómo usted mismo señala que dice el referido archivo provisional: si hay prueba de vinculación el expediente se puede reabrir. ¿Entonces señor Brown? ¿Por qué nadie ha procurado la reapertura del expediente? ¿O se ha hecho y no ha prosperado?

Solicite la n completa antes de escribir de forma irresponsable; no se lo tenga que demandar por difamación