Potencia criminal que busca fines ilegítimos en el mundo

La creciente ambición de Vladimir Putin lo ha convertido en un tirano a los ojos de la comunidad internacional. Su ambición de creer que puede expandir sus territorios en detrimento de otras naciones, usando la fuerza, al final producirán su caída, tarde o temprano, con la invasión a Ucrania, país libre y soberano, que busca su futuro en base a valores y libertades, como otros países en el mundo, que ahora, con estas acciones unilaterales, se ven amenazados por el instinto criminal de este personaje, cuyo ego puede llevar al colapso a su país.

Es importante señalar que la comunidad internacional está en contra de la política agresiva y la aspiración de que Rusia extienda su territorio y control por la fuerza y no la razón.

Por el momento, no hemos visto una posición firme de nuestras autoridades en Panamá, desde el presidente hasta la canciller, que condenen este acto criminal de invadir a un país sin ninguna razón, solo hemos podido ver un débil pronunciamiento de nuestras autoridades, con un comunicado muy escueto, donde ponen en duda a los ojos de la comunidad internacional y quedamos como blandos al no tomar acciones, sanciones o limitación de comercio de productos de ese país. Por ejemplo, Bélgica tiene confiscados miles de autos de lujo que iban a miembros de la oligarquía rusa. Mientras tanto, se escuchan voces de protesta en redes sociales, ya que los barcos rusos siguen pasando por el canal, eso nos deja un mal sabor.

Pudiésemos pensar que no es Panamá quien está sujeta a esta acción y por ello no opinamos, pero esta posición nos aleja de ser un país que cree en los valores y libertades de cada uno de los pueblos que conforman el mundo, y lo que estamos haciendo es encerrarnos en una cápsula para no ver, oír ni hablar de eventos que ponen en mucho riesgo a la seguridad mundial. No es posible que no duela el sufrimiento de civiles que han sido masacrados en hospitales, albergues, orfanatos y demás sitios que, por la naturaleza de un conflicto armado, son lugares protegidos y que se debe evitar atacar.

También es imposible no observar los diferentes problemas que esto ha generado en el costo de la vida de cada uno de los seres que ocupamos este planeta y sobre todo Panamá, donde se están viviendo estos efectos: por ejemplo, en el alza de los derivados del petróleo, energía, importación de trigo y otros productos que comienzan a escasear, gracias a esta guerra provocada por Rusia.

La mirada indolente y la falta de una política exterior de apoyo a Ucrania y repudio a la actividad criminal de Vladimir Putin nos llevarán a aislarnos del mundo y sobre todo a recibir menos o poco apoyo internacional en nuestros programas de desarrollo como país.

Recientemente, el secretario general del partido gobernante recibió en su sede al embajador de Rusia, quien, siguiendo lineamientos del Kremlin, justifica la agresión a Ucrania y plantea un escenario totalmente erróneo de lo que se está viviendo.

Como panameños, debemos reflexionar sobre este acto de tiranía y exigir a nuestras autoridades un pronunciamiento de respeto a la comunidad internacional y sobre todo de apoyo a Ucrania, que hoy está sufriendo una invasión injustificada, salgamos a protestar y levantamos nuestro orgullo para que nuestras autoridades cambien su parecer ante esto y no demostremos debilidad, debemos ser firmes en pronunciarnos para defender el derecho a la vida de los ciudadanos ucranianos que hoy sufren.

Se ve mal y poco ético ocultarnos de la realidad usando de escudo una figura como la neutralidad, sin pensar que esto nos afecta y nosotros somos un país de ruta y comercio mundial, quedarnos callados sería aceptar la expansión de la tiranía rusa. El silencio también es cómplice.

Vigilemos las actividades de este país invasor y sus diplomáticos acreditados aquí, no vaya a ser que seamos un objetivo a mediano o corto plazo, por nuestra inacción, víctimas de alguna sorpresa o demos la percepción de ser cómplices de masacres y crímenes de lesa humanidad por guardar silencio.

No a la política expansiva del tirano Putin, no a sus pretensiones de tomarse Europa y no más actitud débil del Gobierno de Panamá, que debe pronunciarse fuerte y contundente.

Abogado, militar de carrera.