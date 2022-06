Nuevo año agrícola 2022/2023 y la crisis del petróleo

A mediados de febrero estábamos bastante positivos por sentir que la pandemia de la covid-19 estaba pasando gracias al éxito de la vacunación mundial, en especial la nacional. De repente, el 24 de febrero, se conoció que Rusia invadía a Ucrania: "¡Hasta que éramos muchos y se parió la abuela! La acción trastocó el mercado mundial del petróleo, combustible fósil más usado, a pesar de que el hombre ha inventado muchas formas de reemplazarlo, pero los grandes intereses mundiales beneficiados por su utilización, lo impiden.

Algunos afirmaban : “lo que no se saca del petróleo, se hace con petróleo”. Los agroquímicos, en especial los fertilizantes de fórmulas completas como 12+24+12 y los nitrogenados Urea al 46%, primordiales en nuestro país para todos los cultivos. Los fungicidas para controlar las enfermedades por hongos y los herbicidas pre y post-emergentes, tan necesarios en el cultivo del arroz mecanizado, maíz, y demás, en el control de malezas, también dependen su fabricación del petróleo. Ello ha hecho que el abono completo que costaba $30 el quintal el ciclo agrícola pasado, en éste que iniciamos (2022/2023) cueste $75, es decir, 150% más; y la Urea que antes estaba en $25 ahora está en $68. Y así todos los costos de producción de los granos básicos, frutas y legumbres al igual que la leche industrial tipo C y tipo A, las carnes de aves de cerdo y bovina, alimentos estratégicos que no pueden faltar en nuestra canasta básica alimentaria, la cual es función del Estado facilitarla al consumidor nacional, a través de las instancias gubernamentales correspondientes; y por ello debe también apoyar con financiamientos blandos al productor agropecuario de todos los niveles.

El actual gobierno presidido por el ganadero, Laurentino “Nito” Cortizo Cohen, quedará registrado en la historia como “el gobierno de la pandemia de la covid-19”, ya que se instaló el 01 de julio de 2019 y en febrero de 2020 ya se ocupaba del virus surgido en China en diciembre de 2019. Su inicio fue muy favorable para el agro, con la instalación del Gabinete Agropecuario; la presentación y aprobación de leyes muy importantes como la que devolvió la totalidad de los ingresos del FECI para utilizarlos exclusivamente en el agro; la transformación del INA en un Instituto Técnico Superior y otras acciones como el programa de confeccionar millones de Bolsas Solidarias en el Atlapa y en otras instalaciones del IMA en el país, para suplir de agroalimentos básicos a miles de afectados por la pandemia en toda la geografía nacional.

Considero que la mayor tarea para paliar los efectos del covid-19, sumado a los de la invasión rusa y su efecto en el precio mundial del petróleo será lograr que los productores agropecuarios, desde el nivel más bajo al más alto de todos los rubros, especialmente, de nuestra canasta básica se puedan mantener activos para cumplir con las siembras de sus cultivos y otras producciones de agroalimentos para el consumo nacional.

Propongo que el personal técnico de todas las instituciones del sector público agropecuario se trasladen con más frecuencia al campo para acompañar a esos panameños a producir más eficientemente la canasta básica de alimentos en condiciones de calidad y precios favorables a los consumidores nacionales.

Veterinario, ex ministro del Mida y ex legislador de la República