Economía: El tema de las elecciones del 2024

El tema candente en este momento es el precio de la gasolina, lo cual se refleja en las encuestas de opinión pública donde el principal problema de los panameños es el alto costo de la vida. El segundo es el desempleo. Estos dos marcan un 60%, lo cual nos deja claro que la economía es la principal preocupación del país. No es de extrañarse cuando vemos que llevamos 8 años con decrecimiento económico, aumento importante del desempleo y ahora en el 2022, una inflación global que le está pegando al bolsillo del panameño.

Dado esta realidad es importante que los aspirantes a Presidente de la República nos presenten propuestas concretas a estos problemas y otros que pienso que también tienen un impacto en la economía del país.

¿Cómo combatir la inflación? Hay que reconocer que la inflación que hoy vive nuestro país es importada. El precio del combustible, de los fletes, de materias primas son cosas que el gobierno no puede controlar. Uno de los mecanismos que tiene sería reducción de impuesto (gasolina) o reducción de aranceles (materias primas), lo cual conlleva un sacrificio fiscal. También hay subsidios directos que se dan a los consumidores como el que existe para la electricidad y ahora el que se está dando al transporte público para el costo de la gasolina. ¿Están de acuerdo con eso y/o que otras medidas piensan adoptar?

¿Cómo generar empleo? Panamá paso de ser un país de pleno empleo hace 10 años a ser un país con una tasa de desempleo del 11.3% con un 47% de informalidad. Para generar empleo es necesario generar crecimiento económico. ¿Cómo se logra eso cuando todo indica que Estados Unidos y Europa van a entrar en recesión en el 2023? ¿Cómo generas crecimiento cuando las tasas de interés están subiendo lo cual afectará la capacidad de inversión del sector público y privado? ¿Cómo logras que los informales también paguen impuestos? Reactivar la economía será una tarea titánica considerando la recesión que se vislumbra en Estados Unidos y Europa y nosotros siendo un país que depende tanto del comercio internacional. Las finanzas públicas están debilitadas por la pandemia y por una desaceleración económica en los últimos 8 años. Esto limita la capacidad del gobierno de hacer inversión pública lo cual ayuda a generar crecimiento y empleo, y esto nos lleva a la siguiente interrogante.

¿Cómo lograr eficiencia en el gasto público? En el quinquenio 2009-2014 se lograron mejoras importantes en métricas como bajar el porcentaje del presupuesto dedicado al servicio de la deuda, al pago de planilla y se aumentó drásticamente la inversión pública. Esto del 2015 en adelante ha venido desmejorando. Reversar esta tendencia será un reto. Del 2024 al 2029 se tendrá que refinanciar $6,200 millones de deuda a una tasa más alta del nivel contratado actualmente. Se tiene que frenar el crecimiento de la planilla estatal. Eliminar duplicidad de funciones entre diferentes instituciones gubernamentales sería otra solución.

¿Cómo salvar a la CSS? El programa de pensiones de la Caja de Seguro Social es una bomba de tiempo que seguramente este gobierno no va resolver. Le tocará al próximo gobierno tomar las medidas. ¿Cuáles serán esas medidas? Cambios paramétricos, aumento del subsidio del gobierno central, un impuesto nuevo serían algunas acciones que se pueden ejecutar.

¿Cómo salir de las listas grises? Para lograr salir de las listas se necesita un esfuerzo coordinado diplomático, mediático y técnico. Buscar aliados dentro de GAFI y el Foro Global para que apoyen a Panamá. Estados Unidos sería lógico, igual España, Reino Unido, etc. Países con importantes inversiones en nuestro país. Comunicar los avances que el país ha hecho es clave también. Aceptar nuestras debilidades y corregirlas. No estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos para el intercambio de información y muchas veces los agentes residentes no tienen la información del cliente que la ley les exige. El daño reputacional que el país sufre estando en estas listas es incalculable.

Hay otros temas económicos que podemos incluir en esta lista pero, en mi humilde opinión, estos son los más importantes. Esperamos que los aspirantes a dirigir este gran país nos comuniquen qué planes tienen para resolver estos problemas. Panamá no se puede dar el lujo de improvisar más.

Ex ministro de Economía y Finanzas, financista y político