Realeza panameña o ignorancia

Este 1 de julio se dieron múltiples acontecimientos en Panamá, como es común, se elige la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el presidente entrega su informe a la Nación. Pero la característica sobresaliente de este 2022 lo fue el hecho que una Diputada de Panamá Oeste, miembro del PRD que tuvo la gran dicha de ser desposada por el hijo de un jefe Tribal de una de las miles de tribus que existen en África. Llama la atención porque la propaganda giró en torno a que este ostenta el título de príncipe y no podía dejar de pasar el hecho de que el 1 de julio los colegas de esta señora le rindieron honores a tales niveles que supuse era una burla o la ignorancia completa de quienes convierten a un Órgano del Estado en lo mejor del periodo Romano en la arena del coliseo.

Empezando que en África no existen reyes y menos monarquías, sino tribus, la denominación de reyes fue impuesta por los europeos, como fue impuesta el protocolo monárquico, no aceptado por las tribus, y es que los europeos otorgaban tal distinción a aquellos jefes tribales que le hacían sentir que estaban en igual nivel de poder y control, aunque eran solo utilizados para que les sirviera a sus malignos propósitos, capturar a pueblos completos y venderlos como esclavos para ser llevados al nuevo continente y así sirvieran a sus intereses, relato la historia escrita en los archivos de indias en Sevilla, no mis sentimientos alejados de todo odio.

Contrario a las luchas históricas y creencias que se impusieron luego de la llegada de los europeos a África, cuya nomenclatura es única, es decir algo parecido a cuando a usted le dicen que estudió un PHD en Europa, nomenclatura exclusiva para los doctorados emitidos por universidades de Estados Unidos y no lo son todas.

Así el trato incluso que emitió una diputada del mismo circuito que la vicepresidenta electa de la Asamblea, Su Alteza Real, cuyo titulo honorifico es exclusivo de las casas reales europeas, queda fuera de orden y por ello me atrevo a decir que es una burla o una ignorancia demostrada, ya que no se reconoce en nuestro país ese trato y menos se debe utilizar por ser un órgano del Estado tan importante para estar haciendo burlas o bromas. Ello demuestra la poca o nula seriedad que le dispensan a este importante poder y la absoluta seriedad con que tratan los asuntos de todos los que pagamos impuestos en este país. Y si deseamos resaltar a la realeza, debemos entonces enaltecer a la única princesa Ángela de un reino, que es panameña y que goza del título nobiliario por ser la esposa del tercer heredero de la Corona de Liechtenstein.

De igual manera otra de las criticas que hago es en referencia a la vestimenta de blanco que se realiza año con año al inicio del periodo legislativo, ello igualmente demuestra que en Panamá aun mantenemos los estereotipos de épocas pasadas cargadas de sexismo, racismo e ideas que creíamos superadas. La vestimenta de blanco era para demostrar la pureza del órgano, la transparencia y el honor que se le otorga, contrario al color negro que era visto como lo oscuro, lo malo y lo no serio, de ahí que hasta el siglo pasado en nuestro suelo aún se seguían apoyando afirmaciones raciales. Lo que igual llama la atención es que ni la secretaría de la afro descendencia, organizaciones algunas y los propios miembros negros de este hemiciclo han levantado su voz de protesta por seguir manteniendo una regla protocolar que no es acorde a las políticas internacionales del siglo XXI, y que es desfasada, arcaica y racista. Pero no es de extrañar en nuestro país, donde siempre debemos recordar que cada cosa que nos sucede tiene su tiempo y su ritmo, y que al final todo pasa, todo llega y todo cambia y volvemos al punto original.

