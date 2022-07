Vivencias con el general Omar Torrijos en Penonomé

Un día de marzo de 1973, el general Torrijos, visitó la comunidad de Tucué de Toabré, en Penonomé, provincia de Coclé, para una reunión con los moradores que no habían enterrados los tubos de PVC que se les habían entregados. Ya existían los representantes de corregimientos desde el 11 de octubre de 1972, ahí en Toabré era H.R. Rafael Sanchez Vanega. Al general Torrijos, le habían informado sus fuentes, que el presidente del Comité-Pro-Acueducto tenía una captación en un ojo de agua en su casa y la había entubado con PVC para su consumo familiar.

Comenzó la reunión preguntándoles por qué no habían enterrado los tubos los moradores le dieron varias excusas. Inmediatamente les preguntó si era verdad que el presidente, tenía su toma de agua personal; unísonamente, contestaron todos ¡Sí!, incluso el mismo señalado. Les dijo: "Ustedes son pendejos en escoger a uno que no tiene el problema de agua como todos. Para combatir la pobreza y los problemas de los campesinos hay que estar cerca de ellos para vivirlos y resolverlos. Eso es lo que hago patrullando el país". Cambiaron la directiva y en poco tiempo tuvieron agua potable.

Para establecer el sistema de representantes de los 505 en la Constitución de 1972, el general Torrijos que, desde octubre de 1968, había "patrullando el país" consideró que en cada corregimiento debía de escogerse un representante que viviera permanentemente en esa circunscripción electoral y que fueran víctima de la falta de obras públicas, para: Centros de salud, agua potable, educación, vías de accesos, producción agropecuaria etc. También se basó en las tradiciones, organización, leyes y costumbres de la etnia guna; en cada pueblo existe un sáhila administrativo y otro tradicional.

Concluida la reunión, los asistentes saludaban e interactuaban con el general Omar Torrijos, sobre otros problemas, en el Llano frente a la escuela donde aterrizó el helicóptero. Un campesino de origen santeño que había llegado al área en busca de tierras para su agricultura de subsistencia se dirigió al general Torrijos, con mucho respeto y le dijo: "Yo, le quiero decir una palabra, pero no me meta preso. Por favor”. Respondió el general: Dígalo, dígalo. "Oiga, pero deme su mano" y apretando la mano le dijo: "Usted si tiene los 'huevos' bien puestos general". De tanto reírse el general Torrijos se sentó en el llano y le preguntó quién era él y dijo: "Yo, no tengo letras, pero si tretas. Soy Nino Barrios". En ese momento se inició una gran amistad personal y familiar entre el general Omar Torrijos y Nino Barrios, reconocida en toda la provincia de Coclé y el país.

En El Valle San Miguel de Toabré, se estableció una Colegio Agropecuario y el Programa de Ganadería de doble propósito (leche y carne) del Proyecto de Desarrollo del Atlántico. El sargento Herrera, de Antón lo administraba. Y el general Torrijos, designó a su amigo Nino Barrios, de Guardia Rural. Nino, decía que él sabía dónde había petróleo y le insistía al general, que fueran a ver el sitio.

Un día que estábamos los del MIDA atendiendo el ganado de ordeño, llegó el general Omar Torrijos, en el helicóptero y le dijo a Nino que fuera con los pilotos al sitio donde se sentía olor a querosene. Subieron a Nino, y al rato bajaron y el general le preguntó a Nino Barrios, qué vieron dijo: "Nada general, si en ese trapiche yo no doy pie con bola". Cuando estaba viendo el Cerro Chichibali, de Tambo, me aparece de repente el Cerro Miguel de Río Indio, es mejor ir a pie. Esa capacidad de interactuar con campesinos "sin letras como Nino, pero con tretas" también lo practicó con profesionales de todas las ramas. Su historia demuestra que su gran éxito fue haberse rodeado de gente y muy capaz en las diferentes ramas del saber.

A mediados de marzo de 1978, fue a inaugurar la carretera asfaltada de La Pintada a Toabré, llegó en una camioneta larga con varios acompañantes, pero no se bajaban y el acto inaugural no comenzaba sin él. Dio instrucciones al mayor Lorenzo Purcell D. que lo reemplazará porque las sesiones en inglés, pero traducidas al español por Radio Nacional, del Senado de los Estados Unidos, iban a comenzar a transmitirlas y él no se las perdía ese día en el radio dela camioneta, se estaba en la ratificación delos Tratados del Canal Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977 y en marzo 16 de 1978 fue ratificado por el Senado de los Estados de América. Dos Meses después organizó una caminata administrativa con los miembros del Estado Mayor, desde La Pintada a Toabré y así cumplió con la pintoresca comunidad de Toabré de Penonomé.

Veterinario, Exministro del MIDA y Legislador de la República