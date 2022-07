Nuevas estrategias en la comercialización y distribución en la agricultura

Desde hace algún tiempo el país atraviesa una situación difícil por el alto costo de la vida, especialmente, por el aumento de la canasta básica, y encarecimientos de medicamentos, y como consecuencia de las jornadas de protestas y bloqueos de vías, la situación se ha agravado y la agricultura no se ha escapado de ello.

La mayor zona de producción agropecuaria en general, es la provincia de Chiriquí, junto a la de Veraguas, Los Santos y Darién y debido a los múltiples cierres de calles en la vía Interamericana, que se abre y cierra por cortos periodos de tiempo ha sido imposible abastecer los mercados a nivel nacional.

Un desabastecimiento de productos agropecuarios en el país no solo se ha provocado, sino que los productores, intermediarios y empresas que son parte del sector agropecuario han sufrido pérdidas económicas por no poder trasladar productos a centros de acopio, plantas de procesamiento, cadena de poscosecha y demás, y han terminado lastimosamente descartando los productos que transportaban en camiones o en otros vehículos que estaban descompuestos, tirándolos a lado de las vías, regalando aquellos que todavía estaban aptos para el consumo, sintiéndose frustrados o con rabia al ver que no podrían recuperar lo invertido.

Con todo lo anterior, la agricultura pierde millones de dólares y los productores tienen que pagar sus préstamos agropecuarios, a lo que hay que sumar el reciente incremento brusco de combustible acompañado del alto precio de insumos agropecuarios como fertilizantes y plaguicidas.

En nuestro país como hemos visto, la mayoría de la distribución en la agricultura se hace por vía terrestre por medio de carros tipo pick up y camiones, aunque también existe el flete por vía marítima y aérea.

En cuanto al flete por vía aérea en la agricultura panameña su uso es muy caro debido a la capacidad reducida de los aviones, carencia de aeropuertos, y solo se ha usado en el envío de muestras en la exportación, y cabe señalar, que el precio final del producto no sería accesible para la mayoría de la población, mientras que la vía marítima, esta se emplea para la exportación de los productos a mercados extranjeros.

Quizás, este es el momento para buscar otras alternativas de distribución de productos agropecuarios por vía marítima o aérea, que podría complementar la cadena de distribución de productos y por supuesto que llevaría un costo diferente. Esto implicaría hacer estudios de factibilidad para la creación y/o ampliación de los puertos y aeropuertos existentes para el transporte de productores agropecuarios, sin que con ello se elimine el traslado de productos por vía terrestre que hasta la fecha han funcionado bien en nuestro país, pero que en estos momentos de crisis en el país han tenido contratiempos.

Ingeniero Agrónomo