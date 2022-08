Dice Camacho que el Gobierno no quiere entender

En las mañanitas que se están dando cargadas de densa neblina, es que aprovecho para botar en un hueco cercano a más de 100 mangos maduros que por algo se convierten en el “parking” de peligrosas abejas que amenazan con sus zumbidos, también se aprovechan muchos vecinos y trabajadores que van rumbo a sus montes para detenerse y contarme todo lo que dice Camacho en su programa radial de KW Continente.

¿Quién iba a pensarlo compa? Que acá en esta parte del comienzo de la cordillera de Ventorrillo, en Coclé, hasta los más curtidos del PRD, tienen al amigo fiel como un héroe.

Que el gobierno no quiere entender, yo diría que no puede hacerlo porque para ellos esas fechorías “legales” son normales y justifican las celebraciones hasta con whisky “chivao” de San Andrecito. De tal manera que por eso y muchas cosas más, en el ambiente nacional flota una nube negra y pesada, que si no se da un cambio sustantivo ¡ya! esta vaina no la compondrá “ni el diablo” si acaso y está por verse, RM podría cambiar para bien, el rumbo del país, ya que por ahora los aspirantes visibles para gobernar no llegan a la estatura de los mangos podridos que tiramos a un hueco lleno de abejas feroces.

RM pudiese dar un mensaje, lo llevaría al triunfo con un margen de ventaja mucho más grande que con el que cuenta hoy día. Y esto me atrevo a comentarlo basado en la licencia cierta que todos somos hijos de DS y bien que podríamos arrepentirnos tal como lo hizo Dimas “El buen ladrón” en el calvario y por lo que desde hace 2022 años está en el paraíso.

Bueno RM se arrepiente humildemente admitiendo que su gestión pudo haber sido mejor, y que a pesar de lo tullido, que ha quedado con el sufrimiento notorio por lo de sus hijos y la persecución canina a la que lo han sometido sus enemigos y, jura la posibilidad que mediante enmiendas reformará la actual constitución proponiendo que los educadores presentasen ellos un nuevo plan educativo en donde las escuelas primarias y secundarias impartirán materias de acuerdo con lo que es Panamá, un país de tránsito mundial con agroindustrias exportadoras al menos de jalea de guayaba, de mango, de piña, guineo, tamarindo y tostones de patacón.

Que nadie ni el papa ganará más de 5,000 dólares al mes en el gobierno, ¿Qué se han creído? que solo habrá 12 diputados en el 2028, que no habrá más elecciones para repres ni alcaldes, pues serían nombrados profesionales que de seguro harían el trabajo mil veces mejor que ahora, sin locuras ni clientelismo, el Día del Niño volvería a ser el 1 de noviembre de cada año y para siempre, que Coiba volverá a ser la isla penal y no un refugio para pseudo ambientalistas y yates de millonarios, se construirá una universidad agroforestal en Natá y la ciudad de Natá sería un museo histórico, se construirá una universidad de medicina en Potrerillo, Chiriquí, habrá un gran ferri en el Pacífico que atracará en Vacamonte, Puerto Gago, Parita y Puerto Armuelles, que ayudará a resolver los tranques en la Interamericana —llena de huecos—, se eliminará la página del libro de Gramática Española que dice: “Indio, paloma y gato animal ingrato”. ¡No que Martinelli robo!... Bueno si se pudiese probar esa aseveración y otras habladurías, que levante la mano el que no se haya robado algo en lo que lleva de vida.

Yo me robé un beso hace 53 años, a la que sabemos debajo de un palo de mamón que creció al lado del edificio AVESA que un dólar más o uno menos, esa ansiosa caricia, me ha dado cien veces más que los millones que se hayan podido embolsillarse todos los presidentes de Latinoamérica en el último siglo… ¡No sea pendejo!

Economista, escritor costumbrista