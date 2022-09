Colomba Luque de Pérez, una docente excepcional

El 7 de septiembre pasado, la Universidad de Panamá reconoció en un acto especial la larga trayectoria docente de la Dra. Colomba Luque de Pérez, catedrática ya retirada de la Facultad de Humanidades, Escuela de Inglés. El evento se llevó a cabo en la Biblioteca Simón Bolívar de la primera casa de estudios superiores para honrar y reconocer la excelencia en la figura de la formadora de los docentes de inglés, Dra. Colomba Luque de Pérez.

En el evento le correspondió a la profesora Gloria de Ho, actual directora de la Escuela de Inglés de la Universidad de Panamá, sintetizar la nutrida trayectoria académica de quien también fue su profesora. Desde sus primeros años de estudio, Colomba demostró ser una estudiante excepcional que después de haber estudiado en su país, y de pertenecer al selecto grupo Sigma Lambda, viajó al extranjero para proseguir sus estudios con la beca Fulbright. Durante sus estudios en el extranjero: Estados Unidos y España, dejó en el sitial más alto el nombre de Panamá, terminando sus estudios con los más altos honores. En la Universidad de Washington obtuvo la maestría en literatura inglesa y en España, Madrid, doctorado en literatura.

Entre sus escritos podemos destacar lo siguiente: Shakespeare, una realidad, Paralelismos y divergencias en la novelística de Pereda y Hardy, 'Ripples in the sea of literary criticism', en el que, entre otros temas, destaca y analiza La nochebuena en tres poesías de Hardy, Semejanzas y contrastes en el Dr. Faustus de Marlowe y el Mágico prodigioso de Calderón.

Los que han sido sus estudiantes, han leído las obras de William Shakespeare, pero también seguramente han leído y escuchado, a través de sus clases magistrales, de los escritores y poetas como Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, autor de Moby Dick, Edgar Allan Poe, John Milton, Daniel Defoe, Robert Frost, Robert Burns, Lord Byron, Thomas Hardy, John Keats, Jonathan Swift, Emily Dickinson, mencionada por la homenajeada en el evento, entre otros. Y es que la literatura encierra todo un cúmulo de conocimientos, de saberes profundos y diversos en todos los campos, a través de novelas, cuentos y poesías. Por eso, cada vez que la profesora Colomba explicaba con gran maestría las creaciones literarias de grandes escritores, daba gusto escucharla. Eso sí, solo los amantes de la buena literatura permanecían en sus clases.

En el evento también fue placentero observar un video en donde diferentes profesores de inglés expresaban su gratitud a ella por haber dedicado su tiempo a compartir un poco de su inmenso conocimiento, de nutrir de sus sabias enseñanzas a través de los autores y poetas mencionados que solo ella sabía enseñar con gran emoción y pasión.

Cuando le tocó el turno de intervenir a la homenajeada, a sus 91 años cumplidos rememoró con lucidez los tiempos que ella le dedicó a la enseñanza de la literatura a las diferentes generaciones. También recordó cuando gestionó para que en la Universidad de Panamá se dictara la Maestría de Literatura en inglés y que esta iniciativa abrió la oportunidad para que los graduandos también impartieran sus conocimientos en otras universidades del país. También dedicó su tiempo a dejar en el sitial más alto la casa de Octavio Méndez Pereira. Los momentos jocosos y las anécdotas no faltaron. Viajaba todos los días de su natal provincia de Colón a la Universidad de Panamá.

Por mi parte, estoy inmensamente orgulloso de haber sido su estudiante. Reconozco que las clases no eran fáciles, toda vez que había que analizar profundamente los personajes y capítulos enteros de las novelas, pero también complacido por haber conocido a grandes escritores de la literatura universal.

Al evento asistí gracias por la invitación de mi hermano Afranio Herrera, quien también fue estudiante de la profesora Colomba, hoy profesor titular de inglés de la Universidad de Panamá. Esta invitación me hizo recordar cuando en 1999, en mi último año de licenciatura de inglés, le solicité a la Dra. Colomba, no sin antes pensarlo dos veces, que fuera mi asesora de tesis. Tenía que escoger una novela que llenara sus expectativas para que me diera el visto bueno para empezar a analizar la obra con todos los detalles que ella siempre exigía a sus estudiantes. De esta forma, escogí la novela 'The guest of honor' (La invitada de honor) de Irving Wallace. Gracias a ella, logré sustentar la tesis en un corto tiempo, ya que los borradores que yo les entregaba, me los devolvía en cuestión de dos o tres días o en la siguiente clase. Después de 23 años, reencontrarme con mi distinguida profesora, definitivamente fue algo muy especial para mí.

El evento contó, aparte de estudiantes y docentes, con la participación del Dr. Gilberto Boutin Icaza, director ejecutivo de la Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica (DICIAT), quien dio palabras de bienvenida y clausura, profesor José Álvaro, presidente de la APUDEP, quien hizo entrega de pergamino, y ofreció palabras de reconocimiento a la distinguida catedrática. ¡Enhorabuena!

Docente, investigador y ensayista