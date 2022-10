No más 'diágolo', urge acción

La dictadura militar de 21 años produjo un adelantico serio, pero también historias de corta cabezas (¡no solo la de mi compadre Hugo!), asesinos de sacerdotes, torturadores rudosísimos, fusilamientos, golpizas a la gente y patrones violentos del narcotráfico.

Se sabe incluso de sabandijas espeluznantes en peculados y sabrá DS qué perfiles de chivos, conejos, sapos, culebras y ranas pegados con maco a todos los poderes.

La “democracia” que llevamos, después de la décima tercera invasión de los caras pálidas a Panamá, cumple 33 años y cuán dolorosos partos de perras abandonadas suelen darse que no terminan de parir bodrios putrefactos desde la placenta, amparada en la oscuridad del secretismo seudogubernamental.

Por eso, y antes de que el país toque fondo, debemos pedirle, ya sea a papa Biden o al tío Trump, otro tratado por 100 años, dejándonos, eso sí, nuestros símbolos patrios, una soberanía total, comestible, sostenible y transparente, incluyendo viernes, sábados y domingos para parrandear, que es lo único que hemos aprendido de la convivencia con los imperios español, francés y el mejor de todos: los gringos.

Miren, muchachos nuevos, ya nuestro mejor civilizador de la República, Belisario Porras, se atrevió a ir a los EE. UU. a pedir intervención, porque se sentía acorralado por la naciente corrupción de los corruptos de la época. Lo recibieron sí; pero obtuvo un elocuente regaño de los yankees, advertiéndole que Panamá era un país soberano, etc.

Si los maestros y la mesa única del “diágolo” (no dejen meter a nadie más, que son chivatos del sistema), me autorizan por medio de una carta de 10 cuartillas (como la del veto para que los jubilados no recibiéramos los intereses que nos debe el Estado), yo, que sí sé inglés, presentaré la petición de buena forma, la cual no podrá ser desestimada por los gringos, pues las premisas serán: 1) la adenda canal Deconchini, 2) el serio peligro de perder el canal con cuatro países del área muertos de hambre, pero armados con misiles, aviones, tanques y drones que solo reciben órdenes de Putin y que son los que envían las diásporas para el norte como estrategia, 3) el creciente narcotráfico que pareciera que fuésemos la base y para que las autoridades texanas no tengan que llevarse toneladas de coca para quemarlas cerca de Wichita.

Si los Yankees regresan por la ley del dominó… verán Uds. cómo, en menos de tres días, los cagaderos (instituciones clientelistas) amanecerán radiantes, sin malos tufos ni pedigüeños y los pelaos tendrán cómo estudiar sin rogar ni arrodillarse ante los que nos roban ahorita.

Todavía estoy recogiendo todas las piedras que les aventé a los gringos, aupado por algunos comunistas y ñángaras que pululan en nuestros colegios y universidades. Ojo en Colombia, Cuba, Venezuela y Nicaragua se están escuchando zumbidos de invasión por nuestro canal y sus ventajas. Y ahí sí que la puerca torcerá el rabo… para siempre.

Economista, escritor costumbrista.