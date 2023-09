Machín canda’o

Pretender otorgar solicitudes de concesión en un área protegida cuando por casi treinta años no le han querido hacer un plan de manejo

Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón, llegaron encantadores proyectos prometiendo cielos y tierra, en vez: el puerco el rabo torció

Proyectos como: 1.- Las mentadas setenta y tres hidroeléctricas que beneficiarían las provincias dueñas de sopotocientos ríos y quebradas en seis cuencas sin resolver nuestros problemas energéticos; acarreando inundaciones y alza de precio en nuestras facturas familiares.

2.- La carretera a cuatro carriles sin ninguno de los estudios pactados en la primera hoja del contrato firmado por un ministro de Estado; esperando que se vaya El Niño y para atajar las aguas ya que ni el Ministerio de Obras Públicas ni SINAPROC han querido entregar sus informes de una inspección sobre las descargas en la avenida principal realizada el 18/11/22.

3.- Un centro de visitantes hecho al marguen de normas y leyes, pero con el consentimiento de elegantes “bancos internacionales” que les encanta lidiar con gobiernos corruptos sin saber escuchar debidamente a los afectados, después dándose golpes en el pecho.

4.- Pretender otorgar solicitudes de concesión en un área protegida cuando por casi treinta años no le han querido hacer un plan de manejo.

5.- Caminos de producción aún por ser vistos, inventariados y auditoriados.

6.- Iniciar planes de ordenamiento territorial perfectamente hechos a espaldas del pueblo, sin respetar la Ley No. 125 del 4/2/20 (Acuerdo de Escazú), la Ley No. 6 del 22/1/02 (transparencia en la gestión pública) y la Ley 6 del 2006 que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano. A saber si resolverá problemas urbanos de quince a veinte años o solo están para resolver las inversiones privadas a costillas de cambio de uso de suelo en parques, crear tráfico en calles aledañas en un parque, correr posibles riesgos de accidentes especialmente frente a la estación del Benemérito Cuerpo de Bomberos, obstruir la segura salida de niños en una escuela y así, pero lo peor es que es un parque escondido a dos y a una cuadra de avenidas principales y difícilmente lograrán su cometido, o sea servir para que los turistas lo vean. Pero no importa, pareciera que, a supuestas palabras necias: oídos sordos.

7.- Una nueva potabilizadora que se está construyendo en un lote de 800 mts2 cuando necesitan más metros cuadrados, a seis kilómetros de su fuente. Y que además forzosamente tendrán que derrumbar un homenaje a la corrupción: un tanque de cincuenta mil galones que costó cinco millones de dólares en 2013, financiado por otro o el mismo banco internacional. Pero pronto cosecharemos sus no acertadas consecuencias.

8.- Por último, la cantera en Paso Ancho este junio. Si todo un pueblo no hubiera puesto todo su empeño en defender su río, sus casas, sus comercios industrias, aquí estaríamos ya sufriendo embistes del contrato minero que para todos efectos ya estaban poniendo en práctica.

¿Qué tal si el presidente Cortizo, su Gabinete, las instituciones gubernamentales, los diputados, el gobernador de Chiriquí, el alcalde y los representantes de los cinco corregimientos no quisieran Tierras Altas? Machín canda’o.