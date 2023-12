Decodificando valores: el reino humano (II parte)

Continuando con la primera parte de este artículo publicado el 9 de octubre, explico a continuación los elementos que influyen en las relaciones entre sociedades. Después de la demografía y la tecnología, está la cooperación y la violencia.

La cooperación, pacífica y egoísta, es y será la mejor herramienta para resolver problemas y mejorar la distribución y conservación de los recursos entre los humanos. Así ha funcionado desde las primeras tribus, las cuales cooperaron inventando un idioma, escritura y hasta dinero común. Bajo la promesa de cooperación se crearon ciudades, países y ejércitos. Pero esta herramienta es también limitada. Para cooperar es necesario un compromiso, no siempre valuado por ciertas sociedades, ya sea por arrogancia, ego o falta de confianza. Muchas sociedades evaden la cooperación, o al menos la coordinación, basados, no en la solución de problemas comunes (como debería ser) pero basados en la tonta creencia tribal de diferentes creencias o razas. La eterna disputa entre conservadores y liberales, democráticos y republicanos, religiosos y seculares, es una disputa de valores, no de religión o política. Y esta disputa está enraizada en la desconfianza, el temor y el poco valor por la vida de los “otros”, aun siendo estos nuestros vecinos, hermanos o compatriotas.

La creación de los Estados Unidos es nuevamente un ejemplo de esta cooperación, pues fue fundado por inmigrantes de diferentes raíces y credos, pero unidos bajo un ideal de libertad, de ‘laissez-faire’ popularizado por Adam Smith (su famoso libro publicado el mismo año de la independencia americana 1776). Así de no importar si venían de Belfast o Beijing, Capetown o Berlín, el simple hecho de inmigrar los convertía “moralmente” en un solo pueblo, grande y trabajador. Pero aun dentro de una mentalidad más “libre” existe conflicto, así como pasó con la guerra civil americana alrededor del tema de la esclavitud. Muchos encontraron su muerte peleando por este importante valor de una sociedad: ¿Es la esclavitud permitida o no? Y al no llegar a una respuesta aceptable a ambas sociedades (en este caso los estados del norte y sur del país) tornan a su última herramienta, no la favorita, pero tampoco la más odiada, la violencia organizada.

Esta violencia se concreta cuando un grupo de personas, como un ejército, actúa bajo pretensiones de defensa o conquista. Esta herramienta es usada para resolver la frustración de un pueblo que carece de las demás herramientas además de los valores humanos más básicos: la vida, trabajo, familia y libertad. Al atacar a un pueblo es necesario estar dispuesto a matar y ser matado, a destruir y ser destruido, (aunque perder no sea la expectativa). Alemania o Japón en 1940 no consideraron perderían la guerra. Tampoco Estados Unidos en Vietnam o en Iraq aun respirando los aires de victorias anteriores.

En el mundo se calcula existen 9 estados con armas nucleares. Muchas de ellas han participado en guerras y casi en ninguna ocasión consideraron usarla. Pero en la guerra rusa de hoy sí y ¿por qué? La diferencia está en que esta sociedad también menosprecia a la vida. En realidad, muchos valoran menos la vida al sentirse inferiores o amenazados. Los rusos desde hace siglos así se han sentido. La sociedad rusa no ha tenido mucho éxito en auto proveerse de una calidad de vida o de un sentimiento de identidad nacional, como lo han hecho los americanos, por ejemplo. Así, ellos han atacado basando sus acciones en una falsa evaluación de sus propios motivos, en un acto de auto convicción que están “liberando” a los rusos “atrapados” en Ucrania. Los americanos invadieron a Iraq considerándose sus “libertadores” de la tiranía de Saddam o que a los iraquíes les encantará la democracia, dos suposiciones obviamente erróneas. Así entendemos que ventajas tecnológicas o militares, solas, no determinan un sentimiento de conquista.

Así concluimos que conflictos entre sociedades, entre un reino humano y otro, existen y seguirán existiendo por las marcadas diferencias en valores entre las sociedades, muchas enraizadas en sentimientos negativos añejos que no encuentran una mejor solución. Si fuéramos todos racionales, lo que no somos, la cooperación debería ser la única herramienta en el avance humano, pero no lo es. La cooperación implica, primero que todo, entender al prójimo, al diferente, invertir tiempo y ganas en escuchar y comprender, algo limitado por la psique humana y la cual varía entre culturas, con miles de años de tradiciones, algunas más primitivas que otras.

Para bien y para mal, el humano fue creado para reinar, convirtiéndolo en arrogante y vano. Estos sentimientos son los que nos inspiran a innovar y avanzar, implicando también una falsa creencia a “puedo conseguir más”, lo que motiva a invadir y reinar sobre otros pueblos. Lo que muy pocos entienden es que en un mundo con recursos limitados, el reinar sobre otros conlleva fatales consecuencias.

Los ciudadanos de Estados Unidos, por ejemplo, pagan un alto precio por su desarrollo al crear más abundancia y polución, creando una población enferma. Rusia también paga un alto precio por sus aspiraciones invasoras. ¿Por qué entonces no cambian? Porque pelear es más fácil. Fácil es mantener el statu quo, ofrecer medicinas en vez de evitar la enfermedad, atacar en vez de aparentar debilidad. Lo difícil, lo que muy pocos líderes hacen, es arreglarnos con menos y coordinar los pocos recursos sin pelear por ellos. Para esto es necesario un ambiente de cordialidad, un talento por la negociación y hasta humildad, un recurso el cual está extinguiéndose en este único reino humano.