5 de mayo: ¿Cómo evitar quedar atrapados en la paradoja del asno?

El proceso electoral en Panamá para las elecciones generales del 2024 comenzó oficialmente el miércoles 1 de junio de 2022. En esa fecha, el Tribunal Electoral convocó y abrió el proceso que culminará con las elecciones generales fijadas para el 5 de mayo de 2024. A través de la información dada por el Tribunal Electoral, se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), 71 diputados ante la Asamblea Nacional (AN), 81 alcaldes de distrito, 702 representantes de corregimiento

Para estas elecciones, estarán habilitados para competir todos los partidos políticos que se encontraban constituidos por el Tribunal Electoral hasta el 31 de diciembre de 2022. Estas colectividades son: Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Popular (PP), Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Partido Panameñista (PAN), Cambio Democrático (CD), Partido Alianza, Realizando Metas (RM), Movimiento Otro Camino (MOCA) y Partido Alternativa Independiente Social (PAIS). Una característica para la elección del presidente, los alcaldes y los representantes es que son elegidos por mayoría simple, es decir, el que obtenga la mayor cantidad de votos.

En el contexto de las elecciones generales del 2024 en Panamá, la vinculación entre electores y candidatos es crucial para el funcionamiento de la democracia. Entre los aspectos relevantes figuran: la democracia y los vínculos (de acuerdo con las preferencias de los electores frente a un candidato/a, para lograrlo, se establecen vínculos entre los ciudadanos y los candidatos); los mecanismos de vinculación a través de los partidos políticos (los partidos presentan candidatos y sus plataformas durante la campaña electoral. Los ciudadanos evalúan estas propuestas y deciden a quiénes apoyar); los debates y mítines (los candidatos participan en debates y mítines para conectarse con los votantes. Estos eventos permiten a los electores conocer sus ideas y habilidades); las redes sociales y medios (la era digital ha ampliado los mecanismos de vinculación, los candidatos utilizan redes sociales y medios de comunicación para llegar a un público más amplio). También, los vínculos ideológicos vs. personalistas (algunos electores se vinculan con candidatos basándose en afinidades ideológicas, evalúan las propuestas y trayectorias políticas; otros votantes se sienten atraídos por candidatos de manera más personal. Por último, la vinculación entre electores y candidatos se refleja en el acto de votar, por ello, la importancia del voto ciudadano informado.

Trayendo a colación la paradoja del asno de Buridán que plantea un dilema intrigante (imagina a un burro hambriento que se encuentra exactamente a la misma distancia entre dos montones de heno idénticos. A pesar de tener la oportunidad de comer, el asno no puede decidirse sobre cuál montón es más conveniente, al punto que muere de hambre por tal indecisión). Para elegir a los mejores gobernantes, es relevante, ya que en un contexto político, enfrentamos decisiones cruciales al votar o seleccionar líderes de manera informada. Aquí algunas reflexiones sobre cómo evitar quedar atrapados en esta paradoja: Información y criterios: Al igual que el burro, los votantes pueden sentirse abrumados por las opciones. Sin embargo, es fundamental informarse sobre los candidatos, sus propuestas, antecedentes y valores. Evaluar sus habilidades, conocimientos y ética nos ayuda a tomar decisiones más racionales y fundamentadas. Evitar la inacción: La indecisión política puede ser perjudicial. Si no votamos o lo hacemos sin considerar las consecuencias, permitimos que los problemas persistan. Es importante actuar y participar activamente en el proceso democrático. Balance entre reflexión y acción: No debemos quedarnos paralizados por la indecisión, pero tampoco actuar impulsivamente. Considerar las implicancias a largo plazo y sopesar los pros y contras es esencial. No ser como el burro que muere de hambre, sino como ciudadanos responsables que eligen con conciencia.

Este relato, más que una verdadera paradoja, podría considerarse un dilema llevado al absurdo. Sin embargo, nos recuerda la importancia de tomar decisiones y cómo la indecisión puede tener consecuencias graves. Así que, a diferencia del asno, tomemos decisiones acertadas, eligiendo a los mejores gobernantes que implica superar la paradoja del asno al tomar decisiones informadas y comprometernos con el bienestar de nuestra sociedad.