Descabonización y resiliencia - El futuro sostenible de la industria marítima

Imagina un mundo en el que el 90 % del comercio global fluye sin interrupciones, mediante barcos y puertos que no solo transportan mercancías, sino que además resisten tormentas intensas y corrientes alteradas por el cambio climático. Aproximadamente, el 3 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen su origen en la industria marítima; no obstante, este desafío no significa una carga, sino que es la vía para ser competitivos, innovadores y resilientes operativamente. La adaptación al clima y la eliminación de carbono en el mar están interrelacionadas, lo que asegura que las flotas, los puertos y las cadenas de suministro tengan éxito en un mundo cambiante.

Considera toda la cadena de valor: barcos con motores que sean eficaces, puertos preparados para hacer recargas veloces y proveedores de combustibles sostenibles como amoníaco o hidrógeno verde. Aquí está la clave. La Organización Marítima Internacional (OMI) tiene como objetivo reducir las emisiones a la mitad para el año 2050, pero lograrlo requiere de acciones integradas. Esta perspectiva está inspirada por el marco normativo europeo, que se centra en las emisiones netas cero, y por proyectos como Global Gateway de la Unión Europea, que conecta continentes mediante soluciones rentables y realizables.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) son las que marcan el rumbo en Panamá. Sus iniciativas en corredores verdes, que son rutas marítimas de alta prioridad para barcos con bajas emisiones, producen una demanda concreta de inversión. Estos corredores no solo disminuyen las emisiones; también brindan tarifas preferenciales y atraen a los armadores más innovadores, transformando a los puertos en centros de competencia. Para las autoridades portuarias y los ejecutivos de la industria naviera, esto representa un retorno de inversión: se reduce la exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles y se obtiene una ventaja a nivel regional en un mercado que valora la sostenibilidad.

Sin embargo, si los puertos son vulnerables, no es suficiente con tener barcos limpios. Los centros de combustible sostenible y los puertos estratégicos deben estar basados en planes exhaustivos y específicos de adaptación climática. Estos planes prevén la erosión costera, ascenso del nivel del mar, lluvias intensas e inundaciones crecientes en estación lluviosa y periodos de sequía extrema cuando está presente el evento El Niño, y las alteraciones operativas que ocasionan, a la vez que protegen las infraestructuras de bajo carbono ante los impactos actuales y futuros. Visualiza un centro de operaciones en el Canal de Panamá que se mantiene firme ante lluvias intensas mientras distribuye amoníaco verde: esa interdependencia produce rentabilidad y resiliencia. Sin adaptación, las inversiones se pierden; con ella, los puertos pioneros atraen empleos locales, robustecen las comunidades costeras y dirigen un cambio justo.

Los marcos regulatorios a nivel mundial actúan como un catalizador. Necesitamos garantías que brinden certeza en términos legales: incentivos tributarios, salvaguarda de las inversiones en infraestructura para combustibles de bajo contenido de carbono y acceso justo para armadores nuevos. Esto no es una utopía; es la posibilidad económica de equilibrar las aspiraciones climáticas con beneficios reales, lo cual atrae capital privado a los centros resilientes y a los corredores verdes.

La descarbonización marítima convierte las crisis en liderazgo. Ejecutivos de las empresas navieras y autoridades portuarias, tomen medidas ya. Elaboremos planes de adaptación al clima detallados para los centros de combustibles sostenibles en puertos importantes, así como en el Canal de Panamá y hagamos las inversiones necesarias con urgencia. Esta decisión conjunta es fundamental para el futuro de nuestra economía azul marítimo portuaria, marino costera y del comercio mundial. ¿Estamos preparados para navegar hacia el desarrollo?