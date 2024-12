El futuro de la CSS y la solidaridad intergeneracional

Le dedico esta glosa a profundizar sobre los factores que afectan el futuro de la CSS de Panamá, destacando de entrada que el futuro de la institución depende una combinación de factores demográficos, económicos, políticos y sociales; en especial la solidaridad intergeneracional.

Abordar estos desafíos requerirá un esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados -gobierno, trabajadores y empresarios- lleguen a un consenso sobre las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de la CSS.

El primer gran desafío son los aspectos demográficos: es sabido que Panamá experimenta una disminución en la tasa de natalidad, lo que significa que nacen menos personas que en el pasado. Esto reduce la cantidad de jóvenes que ingresan al mercado laboral y cotizan a la CSS.

Así mismo, y es del dominio público, los panameños vivimos cada vez más años, lo que es positivo, pero también implica que el sistema debe pagar pensiones durante más tiempo. Entonces, hay que trabajar mucho promover y facilitar la entrada de los jóvenes al seguro público, y el asunto comienza por recuperar la confianza, con hechos y no palabrerías, de los jóvenes, muchos de los cuales no quieren asegurarse y prefieren el seguro privado, tanto para las pensiones como para la atención de la enfermedad.

Esa “generación de relevo no confía en lo público. No menos transcendental -como nos recuerda el economista René Quevedo- es que nuestra economía no genera empleo formal, lo ha venido generando el Gobierno (financiado con préstamos), y sólo el 18% de los informales cotiza.

Este, agrega Quevedo, “es el enemigo número uno del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), según se desprende de las dos primeras conclusiones del Informe que sobre el Sistema de Pensiones panameño elaboró la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentado en septiembre de 2022. En ese escenario, es obvio que carecemos del crecimiento económico sostenido, fundamental para la sostenibilidad de la CSS.

También es obligatorio desarrollar la efectiva voluntad política, necesaria para la implementación de reformas, muchas de las cuales pueden ser impopulares en el corto plazo. Esa voluntad está íntimamente ligada a la estabilidad política y la gobernabilidad, cruciales para garantizar la continuidad de las reformas y la confianza en el sistema.

Por ello el diálogo altamente participativo es condición indispensable para mejorar el pronóstico y salvar la institución. Especialmente importantes son los aspectos sociales. En especial la conciencia ciudadana y la solidaridad intergeneracional (a la que le dedico un aparte especial más adelante).

Es importante que la población esté informada sobre la situación de la CSS y participe en el debate sobre las reformas. Y es más importante aún, que las generaciones actuales contribuyan para asegurar el futuro de las próximas.

La solidaridad intergeneracional, en esencia, se refiere al apoyo mutuo y la cooperación entre diferentes generaciones. En el caso de los sistemas de pensiones como la CSS, esto significa que las personas que están trabajando activamente (generación actual) contribuyen con sus cotizaciones para financiar las pensiones de quienes ya se han jubilado (generación anterior). A su vez, se espera que las futuras generaciones hagan lo mismo para asegurar las pensiones de la generación actual cuando llegue su momento de jubilarse.

La solidaridad intergeneracional es crucial para la CSS, por lo menos por tres razones: sin la solidaridad intergeneracional, el sistema de pensiones colapsaría. No habría suficientes recursos para pagar las pensiones de los jubilados si las generaciones actuales no se suman y contribuyen; la solidaridad intergeneracional busca asegurar que todas las generaciones tengan acceso a una pensión digna, independientemente de las fluctuaciones demográficas o económicas, y; fomenta la cohesión social al crear un sentido de responsabilidad compartida entre las generaciones.

Recuperar esta solidaridad intergeneracional en la CSS enfrenta además el gran desafío de recuperar _si es que la hubo en algún momento_ la eficiencia administrativa de la institución, erradicando al menos tres situaciones: la corrupción que desvía fondos de la CSS y afecta la calidad de los servicios que ofrece; los trámites burocráticos que dificultan el acceso a los servicios de la CSS y aumentar los costos operativos y; la falta de transparencia en la gestión de la institución, que genera desconfianza en la población y afecta seriamente la disposición de las personas a contribuir.

En todo caso, el futuro de la Caja de Seguro Social dependerá de que seamos capaces de implementar reformas que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo y no intentar resolver el problema enfocándonos en agregar recursos financieros adicionales para detener por uno o dos años la quiebra institucional. Eso lo conseguiremos fomentando el diálogo entre las diferentes generaciones para llegar a acuerdos sobre las reformas necesarias y asegurar el futuro del sistema.