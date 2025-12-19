Estrategia de seguridad: ‘El corolario Trump’ y sus efectos en Lationamérica

El documento, Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de los Estados Unidos de América calificado por sus autores como pragmático y realista, define como objetivo estratégico la seguridad económica de Estados Unidos a partir del reconocimiento del fin del mundo unipolar, cito: “Los días en que Estados Unidos sostiene todo el orden mundial como Atlas han terminado”. “...Nuestras élites... Sobrestimaron la capacidad de Estados Unidos para financiar, simultáneamente, un estado masivo de bienestar-regulación-administración junto con un complejo masivo militar, diplomático, de inteligencia y de ayuda exterior...”.

Se trata de la imposibilidad económica para sostener la hegemonía global y la consecuente aceptación de las capacidades de otras potencias mundiales y regionales, con las cuales se debe negociar, establecer acuerdos y áreas de influencias, evitando conflictos político-militares bajo el principio de “equilibrio de poder”, cito: “Así como Estados Unidos rechaza el concepto fallido de dominación global para sí mismo, debemos impedir la dominación global, y en algunos casos incluso regional, de otros.”

La estrategia prioriza las relaciones con China. De cara al futuro dice: ...” reequilibraremos la relación económica de Estados Unidos con China, priorizando la reciprocidad y la equidad para restaurar la independencia económica estadounidense. El comercio con China debe ser equilibrado y centrado en factores no sensibles. Se debe mantener una relación económica genuinamente ventajosa para ambas.”

El Indo-Pacífico es considerada la región de mayor relevancia económica donde se deberá competir, siendo esta región “...la fuente de casi la mitad del PIB mundial basado en la paridad del poder adquisitivo (PPA), y un tercio basado en el PIB nominal. Esa cuota seguramente crecerá a lo largo del siglo XXI. Lo que significa que el Indo-Pacífico ya es y seguirá siendo uno de los campos de batalla económicos y geopolíticos clave del próximo siglo.”

El documento advierte que Estados Unidos se ha hecho dependiente, particularmente de China, en suministros claves incluso, en el área de defensa. Para superar la dependencia y el atraso en algunos sectores de la economía se enumeran como objetivos específicos: Asegurar el acceso a cadenas de suministro y materiales crítico, restaurar el dominio energético estadounidense (en petróleo, gas, carbón y nuclear), reindustrialización civil y militar, comercio equilibrado, mantener la hegemonía en el sector tecnológico.

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 es la exposición condensada de un proyecto de reestructuración económica en una fase de competencia sistémica. Asumiendo sus debilidades competitivas en la producción de mercancías de todo tipo, así como en el desarrollo de infraestructuras, sus necesidades de domino energético y materiales críticos, la estrategia convierte a Latinoamérica en la región fundamental para la seguridad económica de los Estado Unidos. En esta parte del documento (hemisferio occidental) el lenguaje es directo y descarnado, cito: “Después de años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro hemisferio.”

Reclutar y expandir se indican como los medios para hacer valer sus intereses. “La política estadounidense debe centrarse en reclutar campeones regionales” Los reclutas son los aliados o socios. Mientras expandir significa convencer o impedir que trabajen, negocien o comercien con otros: “Queremos que otras naciones nos vean como su socio de primera elección, y (a través de varios medios) desalentaremos su colaboración con otros.”

“Los términos de nuestros acuerdos, especialmente con aquellos países que más dependen de nosotros y, por lo tanto, sobre los que tenemos mayor influencia, deben ser contratos de fuente única (sole-source contracts) para nuestras empresas. Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región.” Para dimensionar la gravedad de lo expuesto, en los contratos de fuente única se elige deliberadamente a un proveedor único mediante contratación directa prescindiendo del proceso de licitación.

En esencia, la estrategia de seguridad nacional 2025 de los Estados Unidos de América es un plan económico en el que se establecen los objetivos específicos y los medios a utilizar para el logro del objetivo principal: recuperar la competitividad perdida. El plan seguridad económica centrado en Latinoamérica y el caribe, puede caracterizarse como un esfuerzo critico de acumulación capitalista en un periodo de competitividad sistémica a través de formas coloniales de explotación: monopolio comercial, control de mercados y servicios de comunicación y transporte, construcción de infraestructuras y extracción de recursos energéticos, materias y minerales críticos. Panamá, Colombia o Venezuela: la clave para entender es el corolario Trump.