Justicia para una nueva democracia: cómo enfrentar jurídicamente el legado de un régimen autoritario

Las sociedades que han vivido bajo regímenes autoritarios enfrentan un desafío particularmente complejo cuando se inicia una transición hacia la democracia. No se trata únicamente de sustituir autoridades o convocar elecciones, sino de reconstruir las bases institucionales del Estado de derecho. El derecho, en ese proceso, desempeña un papel fundamental: es el instrumento mediante el cual se restablece la legalidad, se determinan responsabilidades y se crean garantías para evitar la repetición de los abusos del pasado.

Los regímenes autoritarios suelen caracterizarse por la concentración del poder, la subordinación del sistema judicial y la instrumentalización de las normas jurídicas para legitimar decisiones políticas arbitrarias. En estas circunstancias, la ley deja de ser un límite al poder y se convierte en un mecanismo para perpetuarlo. Como advirtió el maestro español, Eduardo García de Enterría, el verdadero sentido del Estado de derecho consiste en que el poder esté sometido al derecho y no el derecho subordinado al poder.

Cuando se inicia una nueva etapa democrática, uno de los primeros retos consiste en restaurar la credibilidad de las instituciones. Ello implica fortalecer la independencia judicial, restablecer la separación de poderes y garantizar que las normas jurídicas vuelvan a cumplir su función esencial: servir como marco de equilibrio entre el poder del Estado y los derechos ciudadanos.

La experiencia comparada demuestra que la transición democrática requiere mucho más que reformas formales. En España, el proceso que siguió al final del régimen franquista implicó la construcción de un nuevo consenso constitucional. La Constitución española de 1978 fue concebida como el instrumento jurídico para garantizar la reconciliación nacional y establecer un marco de convivencia basado en la libertad, el pluralismo político y el respeto a los derechos fundamentales.

El pensamiento del jurista Gregorio Peces‑Barba, rector fundador de la Universidad Carlos III de Madrid, fue especialmente influyente en ese proceso. Peces‑Barba sostuvo que la democracia constitucional no puede limitarse a la existencia de elecciones periódicas, sino que debe estructurarse sobre un sistema de garantías jurídicas permanentes que aseguren la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

En los procesos de transición democrática surge inevitablemente la pregunta sobre cómo enfrentar jurídicamente el legado del régimen autoritario. Ignorar el pasado puede parecer una forma de facilitar la estabilidad política inmediata, pero la experiencia histórica demuestra que la ausencia de justicia suele generar impunidad, resentimiento social y fragilidad institucional.

En este contexto surge el concepto de justicia transicional. Se trata de un conjunto de mecanismos jurídicos e institucionales diseñados para abordar las violaciones a los derechos humanos y los abusos de poder ocurridos durante un régimen autoritario. Su finalidad no es únicamente sancionar conductas ilícitas, sino también reconstruir la confianza en el sistema jurídico.

El jurista italiano Luigi Ferrajoli ha señalado que el constitucionalismo contemporáneo descansa en un sistema de garantías que limita el ejercicio del poder público. Para Ferrajoli, la legitimidad de la autoridad política depende de su sometimiento a reglas jurídicas que protejan los derechos fundamentales.

El derecho constitucional desempeña un papel central en estos procesos. Las reformas constitucionales posteriores al régimen autoritario, suelen redefinir las reglas del juego político, fortaleciendo la independencia judicial, creando mecanismos de control constitucional y estableciendo garantías para evitar la repetición de abusos.

En España, como ejemplo, el Tribunal Constitucional se convirtió en una institución clave para consolidar el Estado de derecho. Desde sus primeras decisiones, el Tribunal afirmó que la Constitución no es solo un documento político, sino una norma jurídica vinculante para todos los poderes públicos.

En los procesos de transición democrática, este principio adquiere una importancia especial. Las nuevas democracias necesitan reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Para ello es indispensable que el derecho vuelva a ser percibido como un instrumento de protección y no como una herramienta de dominación.

Además de las reformas institucionales, la consolidación del Estado de derecho requiere promover una cultura de legalidad. Las instituciones públicas deben actuar con transparencia, responsabilidad y respeto a las normas jurídicas.

En definitiva, enfrentar jurídicamente el legado de un régimen autoritario no es un acto de revancha política ni una simple revisión histórica. Es un requisito indispensable para consolidar una democracia auténtica. Un volver a donde se salió para ser autoritario,

Las nuevas democracias deben comprender que la estabilidad política duradera no se construye sobre el olvido, sino sobre la verdad, la responsabilidad y la legalidad.

El desafío final consiste en asegurar que el sistema jurídico deje de ser un instrumento del poder para convertirse nuevamente en su principal límite.