Testigos del desmadre del Gobierno

Las últimas semanas el pueblo panameño ha sido testigo del desmadre del Gobierno. Según informes, se apresuraron a la apertura de los “8 carriles”, sin planificar su puesta en operación, lo que resultó en un mayor dolor de cabeza para los residentes de Panamá Oeste. Al ya pesado tranque ahora se suman dos horas más. Las autoridades correspondientes no dan respuesta ni solución al problema. Podremos construir 16 carriles, hacer otros tantos puentes y el problema persistirá hasta que no tengamos una visión integral del territorio y planifiquemos; para los gobiernos el foco es el negocio no resolver el problema vial.

Por otro lado, todo el país ha sido testigo de la falta de planificación y desconocimiento de las leyes y normas para la elaboración del presupuesto nacional por parte del ministro Chapman del MEF. Un proceso bochornoso en la Asamblea, con los mismos vicios de siempre, se saltaron las vistas presupuestarias, se dio más dinero a la Asamblea y a las instituciones de interés partidistas; al final el Ejecutivo logra imponer el proyecto 143, que dicta el Presupuesto del Estado 2025, el cual asciende a un monto de B/.30.111 millones, alrededor de 4.027 millones más que el primer presupuesto presentado por Chapman... ¿miente la primera o la segunda vez sobre los ingresos? Sectores afectados, salud y educación, inversión en desarrollo social, mientras se mantienen las altas planillas, viáticos, dietas, viajes, privilegios a sus allegados y gastos innecesarios. Impuesto el presupuesto, la arrogancia y prepotencia regresa al MEF.

Otro tema en el escenario el de la Caja de Seguro Social. Concluyó una mesa sin resultados, un proceso que desde el primer momento la mesa de escucha no tenía el objetivo de analizar las propuestas que allí se presentaron; tampoco buscó establecer consenso y mucho menos considerar las propuestas del movimiento social. El miércoles, Mulino, en la jornada primero de homologación pero que quedo en “agradecimiento”, planteó el cacareado sacrificio que deben hacer los diversos sectores, deja a un lado que los históricamente sacrificados somos los trabajadores, pero nuevamente quieren imponernos paramétricas, cuentas individuales que han fracasado en todas partes del mundo, hacerse de las reservas de IVM y conducir a la privatización de los servicios de salud que presta la Caja. Mulino no entregó el proyecto que dice presentará a la Asamblea Nacional el 6 de noviembre ¿Qué traman? Dino Mon, más vocero empresarial que director de la Caja, ya ha planteado su enamoramiento con las cuentas individuales y paramétricas.

El secretario general de Conusi, Marco Andrade, ha señalado que defenderemos el derecho a la salud y a pensiones dignas del pueblo panameño, no son los intereses de las administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, mafia farmacéutica, grandes corporaciones hospitalarias, laboratorios, abastecedoras de insumos médicos e instrumental quirúrgicos, los intereses que deben defenderse.

Conusi ha presentado su propuesta, es una propuesta integral, tiene viabilidad financiera y factibilidad social, la llevaremos a la Asamblea, estamos dispuesto a un debate real de cara al pueblo. Pero, también nos asiste el derecho a la defensa de los intereses del pueblo humilde y trabajador. Lo hemos dicho alto y claro: “Esta Caja no se vende, esta Caja se defiende”.

En conclusión, con lo del presupuesto se inician los planteamientos de baja calificación del país por parte de las calificadoras de riesgos y grado de inversión, con ello buscarán justificar las reformas a la CSS y minería como tablas de salvación.

Sigue la impunidad, los fallos a favor de ladrones de cuello blanco, el nepotismo, los negociados y el fracaso de 3.0.

Finalmente, es importante señalar que la Defensoría del Pueblo concluyó su proceso de investigación tras una queja de oficio de 2023 realizada por los compañeros del Suntracs ante el ilegal cierre de sus cuentas bancarias a raíz de sus acciones de rechazo al contrato minero. Concluye el informe “evidente violación de los derechos humanos de asociación y de libertad sindical, al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ante el cierre de sus dieciocho (18) cuentas bancarias, por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Caja de Ahorros”. Pese a ello, las cuentas siguen cerradas.

Marchamos este 3 de noviembre rindiendo honor a la Patria. Este mes redoblamos la lucha y compromiso en defensa al derecho a la seguridad social, “retorno al sistema solidario y contra la privatización de las reservas de la Caja”, contra las pretensiones de reactivarla, contra el alto costo de la vida y las medidas antipopulares.