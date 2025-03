Trump ordena al Pentágono plan para tomarse Canal

No por ser escritor de cuentos, poemas y ensayos durante 65 años consecutivos, así como responsable de numerosas antologías que rescatan para la Historia la obra de nuestros mejores autores del peligro de ser ignorados o, peor aún, olvidados, significa que me he desinteresado de la suerte de nuestro querido país en los diversos ámbitos de su vida cotidiana. Ni remotamente. Pero al no ser mi especialidad, no puedo más que opinar sabiendo que podría estar equivocado en mis muy personales juicios de valor.

Uno de los temas que me preocupan sobremanera en este ámbito del acontecer diario, es la constante agresividad de Donald Trump, sus ínfulas de reyezuelo mediático. Y cada vez que alude a Panamá, se me paran los pelos de rabia difícilmente contenida. Y entonces –escritor al fin y al cabo–, no me queda más remedio que verter por escrito mi opinión al respecto. Eso hago hoy, una vez más, en este cuarto artículo de opinión sobre tan lamentable tema.

“Donald Trump está desatando una nueva crisis geopolítica al ordenar al Pentágono que prepare opciones militares para tomarse el Canal de Panamá, señaló recientemente The Guardian, tal vez el más importante periódico inglés. “Esta movida, confirmada por fuentes oficiales, podría desencadenar una tensión internacional sin precedentes. En este episodio en vivo”, dice el periódico en cuestión, “analizamos cómo la Casa Blanca está justificando esta escalada y qué implicaciones tendría para América Latina”, señala. Y sigue diciendo: “Vamos a revisar los documentos filtrados, las declaraciones de altos mandos y lo que realmente está en juego”.

Más adelante comenta: “Panamá administra el Canal de manera autónoma desde el año 2000, pero Trump insiste en que Estados Unidos debe “recuperarlo”. ¿Es esto solo una estrategia de presión o estamos viendo los primeros pasos de un conflicto?”. Es preciso recordar que The Guardian se fundó en 1821 con el nombre de Manchester Guardian, y su prestigio actual sigue siendo enorme en Europa y en Estados Unidos. De ahí que haya que tomar muy en serio esta noticia.

En México, en donde ahora resido por razones de salud, en estos días casi no se habla de otra cosa. Y las autoridades de este inmenso país (al que USA le arrebató la mitad de su territorio en otra época), empiezan a poner sus barbas en remojo. No es ningún secreto que la creciente agresividad del cada día más ambicioso sicópata también amenaza a sus vecinos, México y Canadá, entre otros países codiciados. Para no hablar de la Groenlandia danesa, la franja de Gaza, y por supuesto la sufrida Ucrania.

En otra parte, The Guardian señala: “Además, exploramos la reacción de otros países y cómo esta jugada podría impactar la estabilidad regional. ¿Será que Trump realmente está dispuesto a cruzar esa línea? No te pierdas próximamente este análisis en vivo con todos los detalles, cifras y datos clave para entender lo que está ocurriendo”. Es fundamental entonces estar pendiente de la investigación que hagan en los próximos días. Y que sin duda harán también otros medios de comunicación acuciosos... Ojalá que también los nuestros.

Esta noticia la lanza The Guardian, el más importante periódico de Inglaterra, no cualquier “perico de los palotes”. Pero en Panamá, el Gobierno parece fingir demencia ante el peligro real que nos acecha. No hay señales reales de denuncia nuestra ni en la OEA ni mucho menos en el Consejo de Seguridad de la ONU, de la cual formamos parte. Tampoco parece haberse buscado el apoyo explícito de los países europeos, antes aliados de USA, a quienes hoy el aspirante a dictador del mundo ha denostado. Y menos parece buscarse que nuevos países firmen el Tratado de Neutralidad, sobre todo China.

Desde el punto de vista mediático, parecemos mansas ovejitas dispuestas a ser degolladas en el matadero de la agresividad gringa, hasta hace poco apuntillada por un pueblo que mayoritariamente votó por él, y que empieza a despertar de su modorra. Así, en vez de estar planeando inútiles manifestaciones que en nada van a cambiar las decisiones del Ejecutivo en cuanto a la nueva Ley del Seguro Social, lo que a mi juicio habría que hacer cuanto antes -y ya lo dije en otro artículo-, es planificar meticulosamente una gigantesca manifestación en que realmente participen todos los componentes de nuestra sociedad. Y los medios informativos del mundo.

Y que ese torrente incontenible se dirija hacia la Embajada Norteamericana, precedida ostensiblemente por el presidente de la República y sus ministros, seguidos de los principales estamentos de la Policía Nacional, del Senafront y del Senan, por la totalidad de nuestros flamantes diputados, los sindicatos, los empresarios, los profesores y los estudiantes universitarios en pleno. Y si hace falta transporte por la lejanía de la Embajada, proporcionarla hasta donde sea posible... ¡Una manifestación mastodóntica de patriotismo nunca antes vista en Panamá, en protesta contra lo que el fascista de Trump, cegado por la ambición, insiste en querer hacer.