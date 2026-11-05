Transparencia en fondos electorales

El financiamiento público de los partidos políticos no es una concesión ni un privilegio. Es una herramienta necesaria para equilibrar la competencia electoral, evitar que los colectivos pequeños queden a merced de los grandes capitales y reducir la influencia de intereses privados que, en ocasiones, pueden tener orígenes ilícitos y pretensiones de controlar la política. El problema no está en financiar públicamente la democracia, sino en permitir que ese principio se distorsione hasta convertir los recursos de todos en una caja de gastos partidarios sin suficiente vigilancia. El financiamiento poselectoral tampoco es un premio que los partidos puedan administrar a discreción por los votos obtenidos. Es dinero de los contribuyentes, destinado a fortalecer el sistema democrático, a la educación política y sujeto a una responsabilidad pública. Pretender comprar una propiedad con estos recursos, en medio de inconsistencias contractuales, dudas sobre el destino del pago y restricciones sobre el uso del inmueble, constituye una señal de alarma que no puede despacharse como un simple error administrativo. Ningún proyecto, por noble que se presente, está por encima de la obligación de justificar cada dólar. El Tribunal Electoral debe fortalecer sus mecanismos de fiscalización, exigir rendición de cuentas y garantizar controles efectivos antes, durante y después de las elecciones. Pero también debe existir certeza del castigo para quienes desvíen, malgasten o abusen de estos fondos. La democracia necesita partidos financiados con reglas claras, no organizaciones que confundan el dinero público con patrimonio propio. Cada dólar exige transparencia y, de detectarse abusos, certeza del castigo.