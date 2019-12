Mientras los sucesivos gobiernos se dedicaron a engordar comisionados y subcomisionados, algunos jubilándolos con salarios de ensueño, la realidad hoy explota en la cara. Las bandas delicuenciales penetraron el perímetro de un centro carcelario, introdujeron armas de grueso calibre y provocaron una masacre. En pocas palabras, los líderes delicuenciales tenían y tienen el control. Lo peligroso de toda esta situación es que este es el indicio más evidente de que el país entró en el narcogobierno, como en México y los países del Triángulo Norte. Es una estructura del crimen organizado que está en pleno funcionamiento. Hoy trabaja paralelo, pero su objetivo es tomarse las estructuras estatales. Si el Gobierno no toma acciones de mano dura, el país entra en una vorágine que será difícil salir y será la pérdida de toda nuestra sociedad. Lo peor es que las autoridades se dedicaron a perseguir a los adversarios políticos, mientras dejaban crecer el monstruo que ya se empieza a introducir en la política. Hay muchos políticos financiados por estas bandas y también muchos estamentos de seguridad están penetrados. El gobierno del presidente Cortizo tiene que actuar de forma enérgica, porque la masacre en La Joyita demostró que los delincuencia organizada sobrepasó la seguridad panameña. No se trata de dividir el problema con que es un asunto entre bandas. No, es un problema de seguridad muy serio, porque así empezó México y también ocurrió en Colombia. Ya es hora de la mano dura y sin contemplaciones. ¡Así de simple!