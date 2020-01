Cambio de chip

En Panamá, varias instituciones se han convertido en una carga para el país. Dos de ellas, sin embargo, deberían ser empresas exitosas que, en lugar de gastos, deberían aportar dividendos al Gobierno. Se trata de la Autoridad de Aseo y el Idaan. Son empresas que por años han sido mal administradas y, por el contrario, se han convertido en focos de corrupción. Con la basura, la ciudad sigue sucia y lo más relevante que ha pasado por esa institución en los últimos seis meses es que tuvo que recurrir a una empresa privada, otorgarle un jugoso contrato, porque no saben siquiera limpiar sus camiones. En el caso del Idaan, todavía no se siente un cambio y la sociedad está a la expectativa. No obstante, el Idaan provee de agua potable a las empresas embotelladoras, pero sus arcas están en rojo, mientras que las embotelladoras disfrutan de pingües ganancias. No tiene lógica. Esto es la antítesis de la buena administración. El sentido común indica que el Idaan debe explotar también el negocio del agua embotellada y sus ramificaciones para los gustos: saborizada, con gas, etc. El Idaan puede dar muchos réditos al país, pero la forma como está administrada es para facilitar el negocio de otros, mientras la institución languidece en deudas y problemas. Hay que cambiar el chip y convertir tanto al Idaan como a la Autoridad de Aseo en empresas verdaderamente eficientes que den réditos económicos al país. Seguir como hasta ahora, es seguir en la corrupción.