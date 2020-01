Dinámica empresarial

Muchas críticas, válidas en su gran mayoría, que hace la dirigencia empresarial al país. Pero aquí no es solo mirar para un lado, porque el país lo comprende un todo en su conjunto. En ese sentido, el desarrollo del país va de la mano no solo a que un sector modifique su conducta, sino todos los sectores, entre ellos la clase empresarial que como hemos señalado ha vivido de la teta del Estado a través de leyes que la protejan de tener que competir en el mercado interno. Y tanto es así que Panamá se avocó, con el concurso empresarial, a firmar una cantidad de tratados comerciales, pero en lugar de fomentar las exportaciones, se fomentó las importaciones. El país quedó invadido de productos extranjeros y la poca producción que había no aguantó y sucumbió. Es fácil echarle la culpa a los productores agrícolas, porque la clase empresarial no ha intentado siquiera competir en otros países. Aquí nos la pasamos promoviendo la inversión extranjera, pero muy poco hacen nuestros empresarios criollos en ser los inversionistas extranjeros en otros países. En definitiva, tiene que haber un cambio de mentalidad de la clase empresarial y de los trabajadores, para que saquemos provecho a todos esos tratados de libre comercio. Abrámonos realmente al mundo, no solo de la importación, sino de la exportación y los beneficios se verán de inmediato. Esta es una tarea por delante, antes de seguir encerrados en una burbuja donde nos echamos la culpa unos a otros, sin resolver el problema de fondo. ¡Así de simple!