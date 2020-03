La revolución femenina

Así como el mundo transita por una metamorfosis en el campo económico, ambiental y digital, está registrando cambios significativos respecto a las mujeres. El planeta es testigo de los movimientos donde las mujeres están presionando para que se escuche su voz, su talento y exigiendo el respeto y sitial que se merecen. Pero más allá de todos los movimientos feministas, la sociedad mundial está abriéndose a un liderazgo innato que hay en las mujeres. Las estadísticas indican que las mujeres obtienen más títulos profesionales que los hombres, son más responsables y tienen una perspectiva de futuro más realista que los hombres. En pocas palabras, por más que la sociedad machista se resista al cambio, más temprano que tarde el liderazgo femenino tomará el control. Cada día son más mujeres las que incursionan en la política, en los gremios empresariales, en los académicos, en los laborales, etc. Las mujeres tienen un sistema de organización admirable y están decididas a llevar las riendas de la humanidad en el futuro venidero. Los récords en el desarrollo de investigaciones, en el deporte, en la economía y en la política son incuestionables y cada hombre dirigente debe entender y analizar esta realidad. Panamá no es ajena a este cambio y a los efectos de esta revolución femenina. El Gobierno debe tomar en cuenta no la paridad de género, sino el resultado efectivo que significa tener mujeres en control de ministerios, entidades y direcciones. Quien no ve esta realidad, transita en la oscuridad. ¡Así de simple!