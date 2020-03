Cuidemos la economía

La disyuntiva está en el tablero: moratoria general o colapso económico. Y no se trata de los prestatarios, sino de prestamistas prestatarios. Porque, aunque se alegre una persona porque le dieron una moratoria en su préstamo de una financiera, ¿qué pasa si a la financiera el banco no le da la moratoria? Es necesario, entonces, hacer una moratoria general. El país es de todos y hay que salvar su economía. De nada sirve tener una cartera sólida, si tienes a un pueblo sumido en la miseria por las deudas y ¿de qué sirve que tengas a los ciudadanos sin pagar los préstamos y luego los bancos quiebren por insolvencia? Un economista plantea lo siguiente: Ya es un hecho real que el PIB de Panamá va a caer. Aferrarse a no gastar, no tendría ningún efecto y el indicador de todas maneras se cae. Lo que cabe es aumentar la deuda con sentido de mantener los ingresos de la población para cubrir sus necesidades y parar la plaga del coronavirus. Las medidas urgentes que se tienen que tomar: Declarar estado de urgencia y suspender los trámites jurídicos; cierre total del país; pago parcial a trabajadores, ya sea por las empresas o recursos del Estado, que entregaría a cada empresa. El Gobierno obtiene recursos, ya sea haciendo un fondo garantizado con acciones de empresas públicas o de futuras aportaciones del Canal. Y los resultados esperados: parar la propagación del coronavirus y mantener la paz social y la salud de la economía. Lo que no debemos hacer es exactamente lo que hicieron algunas provincias de Italia y de España, donde el colapso es inminente.