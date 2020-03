En tiempos de coronavirus y de la revolución digital, la información vuela. ¿Por qué China acusa a Estados Unidos de implantar el virus en Wuhan? ¿Por qué Estados Unidos llama este el “virus chino”? ¿Por qué Rusia acusa a Estados Unidos de financiar un laboratorio biológico en Georgia, muy cerquita de las fronteras de Rusia y China? Y para coronar todas estas teorías conspirativas, justo en Wuhan, China tiene un laboratorio de virología. Como si fuera poco, los diversos Gobiernos han optado por afirmar que “estamos en guerra” y muchos aprovechan la coyuntura para afianzar su poder y control, a través de cuarentenas, so pretexto de proteger a su población. Pero independientemente de si el COVID-19 es un arma biológica, hay cuestiones ilógicas con este virus. Los coronavirus no habían generado un ataque mundial. De hecho, varios de estos coronavirus se controlaban en una pequeña zona y, si bien es cierto, se expandieron por el mundo, su nivel de contagio siempre estuvo controlado. Jamás se paralizó el comercio y mucho menos las líneas aéreas dejaron de volar. El COVID-19 tiene repercusiones geopolíticas y, sin duda, habrá un ganador y muchos perdedores. Panamá tiene una posición estratégica y dependerá de sus líderes, cómo sacar la mejor partida en ese nuevo mundo que se levantará después del COVID-19. Y esos líderes no deben estar pensando en el 2024; deben pensar en conjunto cómo será ese nuevo Panamá después del coronavirus ¡Amanecerá y veremos!