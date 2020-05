En medio de la crisis económica por el coronavirus, hay otro sector que se está viendo afectado. Se trata de los ahorristas de los fondos de pensiones privadas, que ya empezaron a perder, porque los rendimientos en abril resultaron en negativo. Hasta ahora nadie ha tocado este tema, pero, de continuar esa tendencia, se pueden producir retiros masivos. En algunos países han tomado medidas al respecto y ya es hora de que aquí se ponga este tema sobre el tapete. No es justo que los que hayan ahorrado por tanto tiempo ahora vean que se está esfumando lo que con tanto sacrificio han guardado. El problema radica en que varias de estas gestoras de ahorros para pensiones ubican estos dineros en bancos, pero, con la rebaja de las tasas de intereses, los rendimientos son nulos. Otra cantidad de dinero está en bonos, los cuales también sufren depreciación. No hay duda de que se trata de un tema bastante delicado, ya que, si se produce mucha especulación, puede darse un derrumbe en estas gestoras. Lo importante es que, tanto la Superintendencia Bancaria como la Superintendencia de Valores, vean el problema de forma global y no de manera parcial. Si se interviene pensando en el bien de todos, como vaticinan expertos en otros países, en el corto tiempo esta tendencia se podría revertir. Lo cierto es que si las tasas siguen por el suelo y los bancos solo aplican la rebaja a los depósitos y no a los préstamos, esto se va a convertir en un verdadero problema. Las medidas tienen que ser globales y en beneficio de cada sector.