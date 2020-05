Por un país solidario

Históricamente este país ha sido manejado por fuerzas donde el término solidaridad no tenía ningún sentido. Jugar vivo, atracar las arcas del Estado, ejercer el tráfico de influencias, explotar a los compatriotas y enriquecerse a como diera lugar, dentro y fuera del Gobierno, era una costumbre inveterada. Todo el que se oponía a ese comportamiento rapaz de gobernantes, empresarios y políticos, era considerado un iluso, un soñador, un idealista o un rebelde acomplejado; un ser que estaba fuera de la realidad, incluso se le tildaba de resentido social y se le calificaba con un ramillete de apelativos, donde el mote de comunista lograba el objetivo de estigmatizar socialmente al que expresaba con virulencia su descontento. Desde hace algunos años, han empezado a destaparse toda clase de atracos al erario, que dan cuenta de malversaciones y de las excesivas ganancias de actores privados a costa del desprotegido consumidor. Cada día veíamos cómo la sociedad iba tomando más conciencia de la necesidad de un cambio y ahora con la pandemia y el uso generalizado de las redes, vemos que la comunidad panameña se hartó de esas prácticas y lo que quiere no solo es transparencia, sino que reclama el apoyo incondicional de todos los que tienen la capacidad para ayudar a los menos favorecidos. La pandemia ha logrado que se enlacen los destinos de todos los panameños y no es momento para acumular riquezas, sino que es momento para repartir el pan. Es el momento para que gobernantes y gobernados demostremos nuestro patriotismo y nuestro sentido de unión, forjando cada día un país más solidario.