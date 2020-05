Facilitar en lugar de estorbar

“Lo que no se necesita es más burocracia y sin sentido, porque lo que está en juego es la salud económica del país”

Panamá es un país con características únicas y muy diferentes a los hermanos países latinoamericanos. Uno de los grandes problemas que tiene este país, empero, es que la descalificación es casi un deporte. Pese a esas críticas de algunos, en el caso de la crisis por la pandemia del coronavirus, Panamá ha sacado la cara con mucha gallardía e inteligencia y supera las expectativas respecto a los pronósticos nacionales e internacionales en el combate de este virus. Tampoco es comparable Panamá, con un aeropuerto internacional y un Canal, con los países centroamericanos, porque la exposición del país al virus era más fuerte. Para esta fecha, el número de contagiados debía llegar a decenas de miles y los muertos a miles. Afortunadamente no ha sido así y los grandes héroes son los médicos, enfermeras y los propios panameños que fuimos conscientes del papel que jugábamos al respetar la cuarentena. No ha sido fácil y ya van casi tres meses de encierro y de inactividad económica. La reapertura ahora genera un desespero, porque la sociedad está ávida por producir. Lo que se necesita de las autoridades de Salud, de Comercio y de Trabajo es que faciliten las cosas. Todos entienden las medidas de mitigación que hay que preservar y están dispuestos a cooperar. Lo que no se necesita es más burocracia y sin sentido, porque lo que está en juego es la salud económica del país. ¡Así de simple!