El pueblo panameño por lo general es un pueblo solidario. Ante el infortunio demuestra que es altruista y se hermana con los compatriotas que sufren. En todas las tragedias vividas, como por ejemplo hace 30 años con el terremoto de Bocas del Toro, el pueblo entero se unió y se solidarizó para ayudar -sin distingo de clases- a las víctimas. En los teletones hemos demostrado que somos un pueblo noble. Sin embargo, ahora con esta pandemia ha surgido en algunos sectores una voracidad insaciable y un egoísmo atroz que nos escandaliza y nos provoca un enorme repudio. Este egoísmo ruin no solo perjudica la economía nacional, sino que afecta la unidad de todos los panameños frente a la pandemia. Lo peor es que estos sectores tienen bajo su control a un grupo de esbirros del egoísmo que promueven el ataque a todos aquellos que exigen solidaridad antes que negocio. Estos esbirros del egoísmo le están haciendo gran daño al país y a la unidad de todos los panameños y deben recibir el repudio ciudadano. El país no avanza si todos no nos unimos en una misma meta. La primera es superar la pandemia y la segunda, levantar el país. Eso no se logra dividiendo, atacando, desinformando o alimentando ese egoísmo ruin. ¡Así de Simple!